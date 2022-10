Pierrick Dubé a gagné ses épaulettes

Le Rocket de Laval a accordé lundi un contrat d’un an à deux volets au joueur d’avant Pierrick Dubé, qui rejoindra les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL.

Le hockeyeur de 21 ans a obtenu un essai professionnel avec le club-école du Canadien de Montréal il y a quelques semaines, après avoir été invité au camp des recrues du Tricolore et à celui du grand club, et il ne semble pas avoir déçu la direction. Il a inscrit un but et une mention d’aide en trois parties avec la formation lavalloise.

Dans l’ECHL, les Lions ont acquis ses droits des Nailers de Wheeling en août. Lors de la dernière campagne, Dubé a disputé cependant une dizaine de rencontres avec Trois-Rivières, amassant quatre points. Il s’est davantage distingué avec les Cataractes de Shawinigan, totalisant 44 points en 36 affrontements à sa saison finale dans les rangs juniors.

Le club trifluvien accueillera le Thunder d’Adirondack, vendredi.