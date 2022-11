Mullet Arena : André Tourigny met les choses au clair

La situation des Coyotes de l'Arizona a fait grandement jaser au cours des derniers jours puisqu'ils jouaient leurs deux premiers matchs de la saison à domicile, au Mullet Arena.

Et comme l'amphithéâtre n'est pas encore terminé, des vestiaires temporaires ont été aménagés pour ces rencontres. L'entraîneur-chef André Tourigny a tenu à mettre les choses au clair concernant tout ce qui a circulé.

«Honnêtement, on a "trippé", a-t-il mentionné lors de L'Après-match LNH, lundi. Je sais que le monde ne peut pas se mettre ça dans la tête au Québec, mais je vous le dit, l'ambiance était l'fun, il y avait de l'énergie autour du building. On sentait qu'on était dans une atmosphère de hockey.

«Le monde est parti en peur, mais notre chambre n'aura pas l'air de ça. Et quand on s'entraîne, on est à Scottsdale. Donc les chambres que vous avez vues, c'est seulement pour quatre jours [quatre matchs] en réalité.»

Tourigny a également commenté les développement concernant un nouvel aréna à Tempe, la situation précaire de l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, ainsi que ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal.

