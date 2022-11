La mise en garde de Michel Therrien aux Canadiens

Dire que Mike Hoffman connaît une saison difficile relève carrément de l’euphémisme.

Après neuf matchs, le no 68, utilisé près de 14 minutes par match en moyenne, ne compte qu’un but et une aide. Alors que sa carrière a toujours été basée sur la qualité de son tir, le patineur originaire de Kitchener n’a également décoché que 17 petits lancers.

À 32 ans, l’attaquant montre d'évidents signes de ralentissement. Mais pendant que Jonathan Drouin et Evgenii Dadonov étaient justement laissés de côté, samedi, en raison de leur pauvre rendement, Hoffman, lui, échappait encore au couperet.

À l’occasion d’une discussion entre Jean-Charles Lajoie et l’ancien entraîneur des Canadiens Michel Therrien, le «cas Hoffman» a été longuement décortiqué par les deux hommes, Therrien se montrant particulièrement éloquent.

Voyez l'échange complet en vidéo principale.

«Il est mieux de commencer à jouer au hockey! Quand tu fais des acquisitions pour essayer d’améliorer ton club, tu ne peux pas frapper pour 1000. Dans le cas d’Hoffman, c’est justement une erreur, selon ce qu’il nous a démontré jusqu’ici.»

L’ex-coach du CH a ensuite lancé une mise en garde à l’organisation, concernant l’ancien des Sénateurs, des Blues et des Panthers.

«À la base, avoir un gars comme Hoffman, ce n’est pas si grave, car toutes les équipes du circuit en ont, des joueurs comme lui. Mais il ne faut pas faire l’erreur de s’entêter à le faire jouer, surtout s’il prend la place d’un jeune qui est prêt à grandir dans la formation.

«Hoffman, il va falloir qu’il s’enlève les doigts du nez et qu’il commence à produire, parce que je ne voudrais pas qu’il enlève des opportunités aux espoirs de l’équipe, que ce soit cette année ou dans le futur.»

À la fin de l’actuelle saison, Mike Hoffman aura encore une saison à écouler à son contrat. Son impact sur la masse salariale sera de 4,5 M$.