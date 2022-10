La Ligue Fantasy TVA Sports: la machine offensive des Oilers

On connait tous la puissance offensive des Oilers d'Edmonton, mais lors de la dernière semaine, la formation de l'Alberta ne s'est pas gênée pour montrer ses gros biceps à toute la ligue.

En effet, Connor McDavid et ses amis ont marqué 18 buts en quatre parties, toutes des victoires, la semaine dernière. McDavid et Leon Draisaitl ont d'ailleurs obtenu huit points chacun alors que Zach Hyman s'est distingué avec sept points.

Ainsi, une équipe fantasy à majorité bleue et orange aura été la clé pour la semaine 3.

Retour sur la semaine 3

Et c'est exactement la stratégie qu'Emma Elefante a utilisée pour remporter la semaine 3, avec 69 points.

En effet, neuf de ses 12 joueurs provenaient des Oilers. McDavid, Drasaitl, Hyman, mais également Ryan Nugent-Hopkins, Evander Kane, Jesse Puljujarvi, Evan Bouchard, Darnell Nurse et Jack Campbell. Elle a complété le tout avec Morgan Rielly, Adam Fox et Igor Shesterkin.

De mon côté, avec 49 points, ce n'est pas excellent; beaucoup trop de mes attaquants n'ont pas performé à la hauteur de mes attentes. Par chance, McDavid, lui, ne me déçoit jamais!

Prédictions pour la semaine 4

Cette semaine, sept formations disputeront quatre parties. Cinq équipes, l'Avalanche, les Blue Jackets, le Wild, les Blues et les Jets ne seront en action de deux fois. Les 20 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d'Anaheim: SJS, VAN, SJS, FLO

Sabres de Buffalo: DET, PIT, CAR, TBL

Hurricanes de la Caroline: WSH, TBL, BUF, TOR

Red Wings de Detroit: BUF, WSH, NYI, NYR

Panthers de la Floride: ARI, SJS, LAK, ANA

Kings de Los Angeles: STL, DAL, CHI, FLO

Capitals de Washington: CAR, VGK, DET, ARI

Pourquoi se priver des trois meilleurs pointeurs de la LNH en McDavid, Draisaitl et David Pastrnak? Matthew Tkachuk dispute quatre parties, tout comme Andrei Svechnikov et Martin Necas.

Rasmus Dahlin n'est devancé que par Erik Karlsson au classement des pointeurs chez les défenseurs. Les Sabres jouent quatre parties. Brandon Montour peut être un choix surprenant, mais il produit bien depuis le début de la saison et les Panthers jouent quatre fois également. Je voulais sélectionner John Carlsson des Capitals, mais, ce dernier est blessé. Je l'ai ainsi remplacé par... Karlsson.

Il n'y a pas de gardien avec plus de victoires que Linus Ullmark, des Bruins, et Logan Thompson est un habitué de mon équipe fantasy.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 4 points, étoile), Matthew Tkachuk (Panhters, 4 points), Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), David Pastrnak (Bruins, 3 points), Andrei Svechnikov (Hurricanes, 2 points), Martin Necas (Hurricanes, 1 point)

Défenseurs : Rasmus Dahlin (Sabres, 2 points, étoile), John Carlson (Capitals, 2 points) , Erik Karlsson (Sharks, 2 points), Brent Burns (Hurricanes, 2 points), Brandon Montour (Panthers, 1 point)

Gardiens de but : Linus Ullmark (3 points, étoile), Logan Thompson (2 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 4 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.