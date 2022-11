Georges St-Pierre travaille sur un très gros projet

Près de cinq ans après son dernier combat, Georges St-Pierre file le parfait bonheur.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, l'ancien combattant a déclaré avoir tourné la page sur un possible retour à la compétition.

«Ça fait déjà un an environ que je ne suis plus sous contrat avec l'UFC. Je suis libre comme l'air, mais ça ne veut pas dire pour autant que je veux me rebattre. Mes jours à essayer de prouver que je suis l'homme le plus fort au monde sont terminés. J'aime ça rester impliqué dans le sport.

«On ne peut jamais dire jamais, mais pour compétitionner dans un sport de combat sérieux et prendre des risques, c'est non. J'ai terminé. Pour faire une compétition dans le milieu du divertissement, je ne sais pas. Il faudrait que ce soit très bien organisé et que les risques de se blesser soient limités.»

Lorsqu'il parle de divertissement, le Québécois fait allusion au combat entre Jake Paul et Anderson Silva qu'il a eu la chance d'analyser à la télévision. «GSP» n'exclut pas totalement l'idée de participer à un événement du genre, un jour, si les conditions sont les bonnes et que le tout est sécuritaire.

«C'est une nouvelle forme de divertissement. Il y a beaucoup de combattants de MMA qui se lancent dans la boxe. C'est difficile pour eux, parce que la boxe représente environ seulement 10% des choses qu'ils travaillaient pendant les entraînements. Il y a donc environ 90% de leurs armes qu'ils ne peuvent pas utiliser dans un combat de boxe. C'est du divertissement et je pense que c'était un très bon spectacle.»

Questionné à savoir si le fait d'avoir vu Silva en action, en fin de semaine, lui avait donné le goût de remonter dans l'octogone et de donner aux amateurs ce combat dont ils ont rêvé pendant longtemps, St-Pierre a été sans équivoque.

«Il y a une question de ''timing'' dans les sports de combat. Si je prends par exemple Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao, c'était un très bon combat, mais le combat aurait été encore meilleur s'il s'était passé quelques années avant. Moi et Anderson Silva, c'est la même chose. Ce n'est plus pareil, là. C'était le temps de le faire quand, les deux, on était dans notre ''prime''. L'UFC ne voulait pas respecter nos demandes, c'est pour ça que ce n'est pas arrivé.»

«GSP» est donc définitivement passé à autre chose. Lors de l'entrevue, il se trouvait d'ailleurs dans une salle d'audition pour un rôle d'envergure.

«Aujourd'hui, je travaille toute la journée pour remettre une audition. C'est un très très gros projet. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une audition. J'ai beaucoup de compétition, alors, j'ai beaucoup de travail à faire.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.