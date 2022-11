Caufield: les Flyers se sont rapidement remis en question

À l’heure actuelle, les deux meilleurs pointeurs des Canadiens se nomment Cole Caufield et Nick Suzuki.

Le premier a 21 ans et le second est âgé de 23 ans.

Et cette réalité où l’on voit le CH être mené par deux jeunes joueurs enchante Michel Therrien.

À l’occasion de son habituel segment à «JiC», lundi, l’ex-entraîneur du Tricolore s'est montré très loquace sur le sujet.

«Offensivement, Montréal se compare à plusieurs équipes qui sont dans les séries éliminatoires. Et la bonne nouvelle là-dedans, c’est que ce rendement est majoritairement l’affaire des jeunes. Des Caufield et des Suzuki, ce genre de gars qui produisent aussi jeunes, il n’y en a pas beaucoup.

«La nouvelle administration a hérité de tout un duo! Il ne faut pas oublier d’où viennent ces gars-là (Caufield et Suzuki).»

«Je pense que les Flyers regrettent un peu leur choix»

Therrien y est ensuite allé d’une anecdote assez révélatrice concernant la réputation du petit no 22 à travers la LNH.

En 2019, les Flyers, pour qui travaillait l’instructeur à l’époque, parlaient au 14e rang du repêchage. Quand le droit de parole de «Philly» est arrivé, Caufield était toujours disponible.

Mais l’organisation de la Pennsylvanie a jeté son dévolu sur le défenseur américain Cam York.

En date d’aujourd’hui, le jeune arrière a disputé 37 matchs dans la LNH, récoltant 10 points. Il évolue actuellement dans la Ligue américaine de hockey.

Pendant ce temps, Caufield, lui, totalise déjà 58 points, dont 34 filets, en 86 parties.

Pendant que l’un porte son équipe (de la LNH!) à bout de bras, l’autre peine à trouver sa niche dans le même circuit.

«Je peux te dire que peu de temps après le repêchage de 2019, Chuck Fletcher (directeur général des Flyers) était allé voir quelques matchs de l’équipe du programme de développement américain où évoluaient Caufield et York. À son retour, on s’est regardé et on s’est dit: "il est mieux d’être bon, York!"

«Je pense que les Flyers regrettent un peu leur choix», a conclu Therrien.