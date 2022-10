Un sommet dans la LNH

Depuis le début du calendrier 2022-2023, 36 points ont été enregistrés par les sept joueurs âgés de 23 ans et moins des Canadiens de Montréal. Il s’agit d’un sommet dans la Ligue nationale de hockey.

Les Sénateurs d'Ottawa suivent avec un cumulatif de 34 points accumulés par leurs huit patineurs du même groupe d'âge.

Cet envieux club des sept magnifiques du Bleu-blanc-rouge est composé de Nick Suzuki (10 points), Cole Caufield (10), Kirby Dach (cinq), Jordan Harris (trois), Arber Xhekaj (trois), Kaiden Guhle (trois) et Juraj Slafkovsky (deux).

Samedi, dans la remontée face aux Blues, le trio de Caufield (deux buts, une aide), Nick Suzuki (deux aides, trois points) et Kirby Dach (deux mentions d'aide) a amassé huit points et a permis au CH de l’emporter 7-4 à St. Louis.

Slafkovsky a trouvé le fond du filet dans un deuxième match de suite et Harris a inscrit deux aides.

Slafkovsky relance l'avantage numérique! -

Né le 30 mars 2004, le Slovaque est actuellement le plus jeune joueur dans la LNH, derrière Shane Wright (5 janvier 2004), du Kraken de Seattle.

Parmi tous les joueurs actifs repêchés au premier tour d’un encan de la LNH, Caufield partage le deuxième rang avec cinq autres joueurs au chapitre des buts, avec un total de sept, derrière Connor McDavid (neuf).

Avant les matchs de dimanche soir, l’Américain de 22 ans était le plus jeune parmi les 13 premiers buteurs du circuit.

Caufield et Suzuki se classent d’ailleurs dans le top 30 de la ligue avec leurs 10 points, de part et d’autre, et figurent parmi les cinq plus jeunes à atteindre ce plateau, cette saison.