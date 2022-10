Quelques semaines sans Seth Jones pour les Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago devront se passer des services de leur défenseur étoile Seth Jones, blessé au pouce de la main droite, pour une durée de trois à quatre semaines.

L’entraîneur-chef Luke Richardson a confirmé le tout, dimanche, ajoutant que l’arrière s’était fait mal en tentant de bloquer un tir adverse lors de la deuxième période du match des siens contre les Sabres de Buffalo, samedi. Malgré tout, Jones avait fini le match, patinant pendant 23 min 55 s.

«L’adrénaline te permet de jouer le reste du match, mais quand la situation se calme, tu commences à ressentir [la douleur], a indiqué Richardson avant le match des siens contre le Wild du Minnesota, lui dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale. C’était endolori, ils ont pris une photo, et c’est où nous en sommes pour l’instant.»

Les Blackhawks n’auront d’autres choix que de trouver une solution de rechange pour remplir le grand vide laissé par l’absence de Jones. Ce dernier est de loin le joueur le plus utilisé par Richardson, avec une moyenne de temps de jeu de 25 min 12 s par match, soit plus de cinq minutes de plus que Patrick Kane et Connor Murphy, avec une moyenne de 19 min 38 s chacun. Jones a amassé quatre mentions d’aide en huit matchs cette saison.

«C’est un coup dur pour notre équipe. Je me sens mal pour lui. Il jouait bien et il jouait beaucoup, a ajouté Richardson. C’est toujours un coup dur pour un athlète quand il met autant d’efforts à l’entraînement et qu’il se blesse, particulièrement aussi tôt dans la saison. Mais on espère que ce ne soit pas trop long et nous allons devoir changer certaines choses, entre autres sur les unités spéciales.»