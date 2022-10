À TVA Sports: LAFC - Austin FC

Il ne reste que trois matchs aux séries éliminatoires de la MLS et c’est dimanche qu’on déterminera quelles seront les deux équipes qui se disputeront le championnat, dans une semaine.

Tant dans l’Association de l’Est que dans celle de l’Ouest, ce seront des rendez-vous intéressants.

Dans l’Est, on aura droit à une reprise de la demi-finale de 2021 entre l’Union de Philadelphie et le New York City FC.

Dans l’Ouest, on verra le Los Angeles FC qui recevra l’Austin FC, une équipe qui a pris un peu tout le monde par surprise par sa pugnacité.

Les deux rencontres seront présentés à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 15h et 20h.

Différent

Pour la finale de l’Est, on l’a mentionné, il s’agit d’une reprise de ce qu’on avait vu il y a un an. New York avait défait l’Union par la marque de 1 à 0 pour ensuite aller remporter la première Coupe MLS de son histoire.

Les choses risquent toutefois d’être différentes cette fois-ci. En effet, Philadelphie s’était présenté devant New York avec une équipe décimée par une éclosion de COVID-19.

Cette année, tout le monde est en santé et les hommes de Jim Curtin semblent être au sommet de leur art.

Les Cityzens ne sont pas en reste : ils ont été convaincants lors de leurs deux premières rencontres éliminatoires, dont celle de la semaine dernière, remportée contre le CF Montréal au Stade Saputo.

Des déceptions

Il n’en demeure pas moins que Philadelphie, qui joue cette rencontre à domicile, voit enfin la porte s’ouvrir après maintes déceptions en éliminatoires au fil des années.

L’Union compte sur la meilleure attaque de la ligue avec 72 buts marqués et sur la meilleure défensive de la MLS avec seulement 26 buts accordés en 34 rencontres cette saison.

Philadelphie a dans ses rangs l’entraîneur de l’année en Jim Curtin et le meilleur gardien en 2022, Andre Blake, qui a réalisé 15 jeux blancs cette saison.

Les New-Yorkais ont beau avoir une bonne attaque et une défensive correcte, ils en auront plein les bras face à un Union qui a tout pour aller jusqu’au bout.

Beau duel

Plus tard dimanche soir, le Los Angeles FC recevra l’Austin FC. Ça sera en quelque sorte un affrontement hollywoodien, car du côté des Angelinos, on compte Will Ferrell parmi les actionnaires et Matthew McConaughey dans le groupe de propriétaires.

Il s’agit aussi d’un affrontement entre deux équipes qui n’ont pas fait les séries éliminatoires en 2021. Dans le cas d’Austin, ce n’est pas surprenant, puisque le club en était à sa première saison. Pour Los Angeles, c’était une déception, et le temps de la rédemption est venu.

D’un côté, on a Austin qui mise surtout sur un concept collectif avec en prime l’apport de l’excellent Sebastian Driussi, qui est arrivé deuxième dans la course au Soulier d’or avec 22 buts, un de moins que Hany Mukhtar.

De l’autre, on a une équipe qui regorge de talent avec Carlos Vela en tête, de même que Gareth Bale, qui a encore très peu joué, et Giorgio Chiellini en défense. Et n’oublions pas le gardien québécois Maxime Crépeau.

Similaires

Sur le plan statistique, Los Angeles et Austin se ressemblent. Le LAFC a fini au premier rang dans l’Ouest avec 67 points, contre 56 pour les Texans qui ont fini en deuxième position.

L.A. a marqué 66 buts contre 65 pour Austin. C’est sur le plan défensif qu’il y a un écart. Los Angeles a accordé seulement 38 buts, tandis qu’Austin a cédé à 49 reprises.

Avec une attaque redoutable comme celle du Noir et Or, il y a de quoi s’attendre à un match plutôt ouvert et surtout excitant.

Et ne boudons pas notre plaisir, il y a un certain Felipe qui s’aligne pour Austin et qui est très bon pour animer un match.