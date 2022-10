Les Blackhawks passent près de créer une autre surprise

Les Blackhawks de Chicago en surprennent plus d’un en ce début de saison et la formation de l’Illinois est passée bien près d’ajouter une autre équipe à sa galerie de chasse, dimanche au United Center, eux qui ont finalement plié l’échine 4 à 3 en tirs de barrage face au Wild du Minnesota.

Frédérick Gaudreau et Kirill Kaprizov ont touché la cible pour les visiteurs lors de la séance après la prolongation.

Les Blackhawks auraient toutefois bien pu s’éviter ce temps de jeu additionnel et cette défaite. En milieu de troisième période, Andreas Athanasiou a servi une tasse de café au défenseur Matt Dumba, avant de déjouer Marc-André Fleury, dans un jeu qui passera assurément aux jeux de la semaine et pourrait même être considéré parmi les buts de l’année. Matt Boldy a toutefois répliqué 17 secondes plus tard, pour forcer la tenue de la prolongation.

Boldy a d’ailleurs joué ce vilain tour aux favoris de la foule non pas une fois, mais bien deux, lui qui avait aussi touché la cible en première période, 22 secondes après une réussite de Jake McCabe.

Mason Shaw a inscrit l’autre filet des visiteurs, tandis que Jonathan Toews a réussi l’autre des Blackhawks.

Les Rangers s’en sortent

En Arizona, les Rangers ont bombardé le filet du gardien Connor Ingram 39 fois, mais ont seulement réussi à le déjouer trois fois, pour l’emporter 3 à 2 contre les Coyotes.

La marque était toujours de 2 à 2 à mi-chemin en troisième période, quand les visiteurs ont profité d’un avantage numérique. Mika Zibanejad a fait payer les favoris de la foule en complétant un jeu de Chris Kreider et Artemi Panarin.

Les Rangers exécutent un bombardement dans le désert -

Ce dernier a connu une autre grosse soirée de travail, marquant le deuxième but des siens en plus de se faire complice du premier filet du match, une réussite d’Alexis Lafrenière.

À l’autre bout de la glace, Igor Shesterkin a bloqué 18 des 20 rondelles dirigées vers lui.

Les Maple Leafs incapables de préserver leur avance

À Anaheim, les Maple Leafs de Toronto ont poursuivi leur début de saison en demi-teinte en perdant une avance de deux buts en troisième période, avant de s’incliner 4 à 3 en prolongation face aux Ducks.

En touchant la cible à peine 45 secondes après le début du troisième vingt, Calle Jarnkrok semblait avoir offert un bon coussin aux siens, mais Trevor Zegras a réduit cet écart de moitié, avant que Dmitry Kulikov ne crée l’égalité.

Les Ducks frustrent les Leafs en prolongation -

Zegras est revenu à la charge en prolongation, déjouant Erik Kallgren pour offrir la victoire aux siens.

Jakob Silfverberg a obtenu l’autre réussite des Ducks.

Du côté des Maple Leafs, Auston Matthews, particulièrement timide depuis le début de la campagne, a fait scintiller la lumière rouge pour la troisième fois en 2022-2023. Denis Malgin a été l’autre buteur de la formation torontoise.