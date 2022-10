La défensive des Blue Jackets cède encore

Les Blue Jackets de Columbus ont de nouveau semblé désemparés défensivement, dimanche au Prudential Center, eux qui ont permis sept buts dans une écrasante défaite de 7 à 1 face aux Devils du New Jersey.

Voyez les faits saillants dans la vidéo principale ci-dessus.

Les hommes de l’entraîneur-chef Brad Larsen ont ainsi perdu leurs trois derniers matchs, accordant 17 buts durant cette séquence, eux qui ont répliqué avec quatre maigres buts.

«Chaque équipe vit ce genre de choses et nous avons une bonne équipe, a lancé l’attaquant des Blue Jackets Johnny Gaudreau, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale. Nous avons atteint notre plus bas niveau. Nous devons trouver une solution et tous pousser dans la même direction.»

Dans le duel du jour, les visiteurs ont perdu le contrôle en deuxième période, où ils ont vu leurs rivaux secouer les cordages trois fois, ce qui leur a permis de retraiter au vestiaire avec une avance de 4 à 1. Les Devils les ont achevés au dernier tiers, avec trois autres buts.

Tout le monde a pu participer au festival pour les favoris de la foule, alors que sept joueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge, soit Fabian Zetterlund, Nico Hischier, Ryan Graves, John Marino, Jonas Siegenthaler, Jesper Bratt et Miles Wood. Seulement cinq des 18 patineurs des Devils n’ont pas été en mesure de noircir la feuille de pointage.

Le gardien Elvis Merzlikins a été la victime de ces attaques incessantes, lui qui a permis les sept filets sur 53 lancers.

«Elvis s’est battu jusqu’à la fin, mais c’était une performance affreuse, a ajouté Larsen. C’était un match difficile à regarder. J’en suis responsable. Nous devons trouver la racine du problème et c’est mon devoir de le faire. Je dois mieux préparer mes joueurs.»

À l’autre bout de la patinoire, Vitek Vanecek n’a fait face qu’à 20 lancers. Il a seulement été déjoué par Yegor Chinakhov, en deuxième période.

Pour revenir aux Blue Jackets, ils devront rapidement trouver une solution à leurs problèmes s’ils veulent faire bonne figure à Tampere, en Finlande. C’est que l’équipe prendra l’avion en direction de l’Europe, dimanche soir, dans le cadre de leurs deux matchs de la Global Series, vendredi et samedi, contre l’Avalanche du Colorado.