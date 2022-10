Des changements à prévoir à Toronto?

Les Maple Leafs connaissent un début de saison décevant. Après plusieurs déceptions en séries ces dernières années, ce lent début de saison semble être la goutte qui fait déborder le vase à Toronto, si bien que plusieurs demandent la tête de l'entraîneur-chef Sheldon Kefe.

À première vue, leur dossier de 4-4-2 après 10 rencontres n'est pas si terrible. Ils se trouvent présentement en avant-dernière place de la division Atlantique, mais à seulement un point de la deuxième place occupée par les Panthers de la Floride. Au chapitre des bonnes nouvelles, le capitaine de la formation, John Tavares, semble avoir retrouvé sa touche d'antant avec une récolte de 10 points. William Nylander le suit de près au sommet des pointeurs de l'équipe avec 10 points lui aussi. Auston Matthews connait toutefois un début de saison en-déça des attentes avec une mince récolte de trois buts jusqu'à maintenant.

Cependant, l'expérience du tandem Murray-Samsonov entre les poteaux s'enligne vers un échec puisque Murray se retrouve sur la liste des blessés à long terme après un premier départ chancelant face aux Canadiens en ouverture de saison. De son côté, Samsonov a accordé sept buts à ses deux derniers départs après avoir remporté ses quatre premières sorties. De plus, le défenseur Jake Muzzin se retrouve lui aussi sur la liste des blessés à long terme suite à une blessure au cou subie contre les Coyotes.

La qualité des équipes qui ont battu les Leafs a également de quoi inquiéter. Les Torontois se sont inclinés devant les Canadiens, les Coyotes, les Sharks et les Ducks, quatre équipes qui ne devraient pas trop poser de problèmes au Maple Leafs en théorie. Au-delà des résultats, le niveau d'effort démontré lors des derniers matchs est insuffisant.

Avec Barry Trotz qui a signalé son intérêt pour entraîner une des six équipes originales, Sheldon Keefe doit sentir la soupe chauffer ces derniers temps.Il ne faut pas oublier que le directeur général Kyle Dubas en est à sa dernière année de contrat et, comme l'a mentionné Brendan Shanahan il y a quelques semaines, son futur avec l'organisation n'est pas garanti. Il pourrait être tenté d'effectuer un changement de personnel pour sauver son emploi si la glissade continue.

Si c'est le cas, l'ancien pilote des Predators, des Islanders et des Capitals serait le candidat idéal pour le remplacer. Ses équipes ont l'habitude d'être solides défensivement grâce à une structure hermétique, ce qui manque présentement au Maple Leafs. De plus, cette structure force toute l'équipe à s'impliquer sur le jeu défensif, ce qui pourrait être bénéfique pour le noyau offensif de l'équipe. En 1812 rencontres dans le circuit Bettman, il affiche un dossier de 914 victoires, 670 défaites, 60 matchs nuls et 168 défaites en surtemps. Il a mené les Capitals jusqu'au grands honneurs en 2018.