À VOIR: Lane Hutson, étourdissant, en met plein la vue

Étourdissant.

Le qualificatif résume à merveille le type d’impact qu’a eu Lane Hutson sur quiconque l’a regardé joué ce week-end.

Choix de deuxième tour (62e au total) du CH lors du dernier repêchage, le petit défenseur de 5 pieds 9 pouces et 149 livres, qui évolue avec l’Université de Boston dans la NCAA, a d’abord récolté une aide et y est allé de cette montée complètement folle, vendredi soir.

https://twitter.com/JamesGarrison27/status/1586150173163413504?fbclid=IwAR23HmVJFLA3aD8lBQtUfLP5oTcLQ2sPXWWVMMlo0cfEp63vdXPlbx_bYSI

Puis, samedi, Hutson a fait encore mieux, marquant les deux buts de son équipe dans une victoire de 2-1. Et on ne parle pas de filets typiques. Oh que non!

D’abord, le premier :

https://twitter.com/BouabdoMaria/status/1586535744545226752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1586535744545226752%7Ctwgr%5Ef744aedccb679523346f5fb16a032e9c73ee05b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.danslescoulisses.com%2Ftour-dhorizon-des-espoirs-du-ch-lane-hutson-inscrit-deux-buts-spectaculaires%2F

Pour voir sa réussite gagnante, inscrite en prolongation de surcroît, visionnez la vidéo ci-dessus. Vous ne regretterez pas votre choix, promis!

En sept matchs, Lane Hutson compte maintenant huit points, dont trois buts.