TEMPE, Arizona – Après le match inaugural disputé vendredi soir au Mullett Arena, ce sera au tour d’Alexis Lafrenière et des Rangers de New York de visiter le nouveau domicile des Coyotes de l’Arizona, dimanche.

Si la petitesse de l’amphithéâtre en laisse plusieurs perplexes, l’entraîneur-chef des Coyotes, André Tourigny, apprécie grandement l’énergie présente dans l’aréna.

«J’ai dirigé dans des amphithéâtres avec 5000 personnes où il y avait beaucoup plus d’énergie que dans certains amphithéâtres avec 20 000 personnes, et c’était le cas ce soir [vendredi], a estimé Tourigny, après la défaite de 3 à 2 en prolongation des siens face aux Jets de Winnipeg. Je suis content de l’énergie qu’il y avait dans le building, honnêtement. Il y a bien des arénas à travers la Ligue nationale où il y a moins d’ambiance que ce qu’on ressent ici. On souhaitait une ambiance électrique et on l’a eue.»

Crédit photo : AFP

Tourigny n’a pas à chercher bien loin pour répertorier un aréna digne de la Ligue nationale de hockey où, selon lui, l’atmosphère est moins intéressante qu’au Mullett Arena. C’était le cas du Gila River Arena, à Glendale, qui servait de domicile aux Coyotes jusqu’à l’an dernier.

«Ça ne se compare pas avec ce qu’on avait à Glendale, où il n’y avait pas beaucoup d’ambiance, a convenu l’entraîneur québécois. Maintenant, on sent les partisans qui poussent avec nous. C’est plaisant.»

Doan, père et fils

Si un duel entre les Coyotes et les Jets n’avait rien de trop excitant à première vue, force est d’admettre que la foule de 5000 spectateurs, tout près de l’action, a mis le feu dans la place. Après la présentation des joueurs, les spectateurs ont notamment applaudi la présence de l’ancien joueur Shane Doan et de son fils Josh, capitaine des Sun Devils de l’Université d’État de l’Arizona (ASU), qui ont procédé à la mise au jeu protocolaire.

Crédit photo : AFP

Au-delà de l’animation ponctuée de percussions, la foule a bondi d’un trait quand le premier but d’un club de la Ligue nationale de hockey au Mullett Arena a été marqué par un joueur des Coyotes, soit Christian Fischer, à mi-chemin durant la période initiale. Fischer a également été l’auteur de l’autre but des locaux.

«Sur une note positive, j’ai apprécié l’énergie de la foule, c’est un aréna plaisant où jouer», a d’ailleurs vanté Fischer, déçu du revers malgré le brio du gardien Karel Vejmelka, qui a effectué 32 arrêts face aux Jets.

Un calendrier difficile pour les Coyotes

Pour la suite, le club de l’Arizona se tourne vers les Rangers, puis deux autres matchs suivront au Mullett Arena la semaine prochaine, contre les Panthers de la Floride et les Stars de Dallas. Les Coyotes, qui avaient disputé leurs six premiers matchs de la saison à l’étranger, reprendront la route pour une interminable série de 14 rencontres.

«Avec nos sept matchs hors concours sur la route, ça fait quand même 27 des 31 premiers matchs à l’étranger, a souligné Tourigny. Mais peu importe le nombre de parties sur la route dans le prochain mois, ça ne change rien à ce que j’ai à faire au quotidien.»

Le Québec coche présent au «Mullett Arena»

Le célèbre québécois Georges St-Pierre faisait partie des quelque 5000 partisans présents au «Mullett Arena», vendredi soir, pour le match d’ouverture des Coyotes de l’Arizona à leur nouveau domicile de Tempe.

«Une très belle soirée, a indiqué celui qu’on surnomme “GSP”, lequel partageait une loge avec quelques personnalités du monde du baseball, dont les anciens joueurs Russell Martin et Éric Gagné. Je n’ai pas souvent le temps d’aller voir des matchs de hockey, mais quand j’en ai l’occasion, j’aime ça.»

St-Pierre, qui sera intronisé au Panthéon des sports du Québec ce mercredi 2 novembre, avait fait le voyage en Arizona afin d’assister, d’abord et avant tout, au combat de boxe prévu samedi soir, à Glendale, entre Jake Paul et l’ancien champion des arts martiaux mixtes Anderson Silva.

Si Gagné vit en Arizona, Martin profite de son séjour actuel pour jouer au golf, mais aussi pour rendre visite au jeune joueur de baseball québécois Édouard Julien, un espoir des Twins du Minnesota qui évolue actuellement dans l’Arizona Fall League.

«Jusqu’à maintenant, ça va bien, c’est une belle expérience de jouer contre les meilleurs espoirs de chaque équipe, a d’ailleurs commenté Julien, qui affiche une moyenne au bâton de ,373 et un extraordinaire taux de présences sur les sentiers de ,529 en 15 matchs dans l’uniforme des Desert Dogs de Glendale. Je suis venu ici pour m’améliorer et c’est ce que je tente de faire à tous les jours.»

Âgé de 23 ans, l’athlète originaire de Québec avait également impressionné, cette saison, avec le Wind Surge de Wichita, filiale des Twins au niveau AA. Prochain objectif pour Julien : percer la formation du baseball majeur, comme fut le cas, en 2022, pour certains coéquipiers comme Matt Wallner et Louie Varland.

- En plus de suivre le match entre les Coyotes et les Jets de Winnipeg, que ces derniers ont remporté par le pointage de 3 à 2 en prolongation, le premier match de la Série mondiale de baseball était naturellement à l’honneur, sur un grand téléviseur, dans la loge occupée par les Québécois. Les Phillies de Philadelphie ont gagné cette partie contre les Astros de Houston, également en prolongation, soit en 10e manche.