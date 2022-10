Un premier départ pour Malik Willis

L’intrigant quart-arrière Malik Willis aura une première occasion de se faire valoir dans la NFL à titre de partant, dimanche à Houston, lui qui sera aux commandes de l’attaque des Titans du Tennessee, contre les Texans.

L’absence du pivot Ryan Tannehill explique cette décision, a révélé le réseau NFL Network. Tannehill était déjà aux prises avec une entorse à la cheville et avait partiellement participé aux entraînements des siens, mercredi et jeudi. Il n’a toutefois pas pratiqué aux exercices du vendredi et du samedi, en raison d’une maladie, ouvrant la porte à son jeune coéquipier.

Vu comme un possible choix de première ronde lors du dernier repêchage de la NFL – certains le voyaient même partir au deuxième échelon –, Willis n’a cessé de glisser et s’est finalement retrouvé avec les Titans, qui ont jeté leur dévolu sur lui en troisième ronde (86e au total).

L’athlète de 23 ans n’a vu de l’action que dans deux matchs cette saison, lui qui a tenté quatre passes, trouvant les mains d’un receveur une seule fois, pour six verges. Il a aussi transporté le ballon lui-même quatre fois, parcourant 16 verges.