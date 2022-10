Un podium majoritairement canadien en danse sur glace

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier sont montés sur la plus haute marche du podium en danse sur glace au Grand Prix de patinage artistique, samedi à Mississauga, et ils ont été rejoints par les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, qui ont conclu avec la médaille de bronze.

Premiers au terme de la danse rythmique, samedi, Gilles et Poirier n’ont eu aucun mal à préserver cette position pour triompher devant leurs partisans. En vertu d’un pointage final de 215,70, ils ont devancé les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (209,18) par un peu plus de six points.

«Chaque saison et chaque moment est spécial et nous permet de créer des souvenirs particuliers, a exprimé Poirier, dont les propos ont été repris par le site de l’Union internationale de patinage. Quand nous sommes revenus cette saison, après le dernier cycle olympique, nous voulions nous mettre nous de l’avant, ainsi que la joie que nous éprouvons en patinant. Cette façon de penser a été cruciale quand est venu le temps de créer le moment que nous avons vécu entre nous et avec le public.»

Quatrièmes après leur première routine, Lajoie et Lagha accusaient quelques centièmes de retard sur les troisièmes, les Américains Caroline Green et Michael Parsons. Ils ont été en mesure de rattraper ces points lors du programme en danse libre et ont complété l’événement avec 195,49 points, soit 1,3 de plus que Green et Parsons.

«C’était vraiment plaisant et je suis vraiment fière que nous ayons été en mesure de réaliser cette magnifique performance, devant nos partisans, a exprimé Lajoie. C’était vraiment extraordinaire d’accomplir cela. C’est notre première médaille en Grand Prix et nous en sommes fiers.»

Schizas et Daleman s’écroulent

Respectivement première et deuxième après leur programme court, la veille, les Canadiennes Madeline Schizas et Gabrielle Daleman ont connu une deuxième performance désastreuse au programme libre, ce qui les a éjectées du podium.

Schizas n’a pu faire mieux que le neuvième pointage du programme libre et a chuté au septième rang au total, avec 180,59 points.

Daleman, elle, a remis le 11e meilleur pointage du programme libre sur 12 patineuses. Elle a ainsi reculé jusqu’au 10e rang du classement général, avec 171,61 points.

La Japonaise Rinka Watanabe, au sixième rang après le programme court, a réussi une impressionnante performance qui lui a permis de mettre la main sur l’or, en vertu d’un pointage total de 197,59 points. Elle a été accompagnée sur le podium par l’Américaine Starr Andrews et la Coréenne Young You.

En bref

En paire, les Canadiens Brooke McIntosh et Benjamin Mimar ont terminé quatrièmes, au pied du podium, tandis que Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier ont complété au septième rang. Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont mis la main sur l’or.

Chez les hommes, le Canadien Keegan Messing a tout juste été écarté du podium, lui qui a conclu l’événement au quatrième rang, avec 250,72 points, à 0,31 point de la médaille de bronze. Le Japonais Shoma Uno a aisément remporté la médaille d’or, avec un pointage de 273,15.