Retour des Nordiques: «on rêve en couleurs»

Les Coyotes de l’Arizona et leur aréna de près de 5000 sièges suscitent des réactions à travers la Ligue nationale de hockey. Pendant ce temps, la ville de Québec attend avec impatience l’arrivée d’une concession de la LNH avec un amphithéâtre qui répond parfaitement aux standards.

«C’est un œil au beurre noir pour la Ligue nationale, a déclaré Michel Therrien, samedi, avant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St. Louis.

«Pour moi, c’est inacceptable de jouer dans un aréna comme ça. L’Association des joueurs doit s’impliquer avec les pertes de revenus. Surtout quand t’as des villes qui sont prêtes à accueillir des clubs.»

Pour Michel Therrien, il ne fait aucun doute que le commissaire de la LNH Gary Bettman doit se rendre à l’évidence.

«Québec se doit d’être là», a-t-il martelé.

Les partisans qui se nourrissent d’espoir de revoir les Nordiques rêvent-ils en couleurs? Aucun doute pour l’ex-instructeur en chef.

«Je pense qu’on rêve en couleurs. Le groupe de propriétaires du Canadien, présidé par Geoff Molson - il l’a présidé en 2016, je crois, et j’étais dans l’entourage de l’équipe à ce moment-là -, ils ne veulent pas des Nordiques.»

Pas dans les intérêts de Molson?

Therrien est d’avis que «la tarte de revenus publicitaires et de revenus» est trop importante pour qu’une deuxième équipe débarque à Québec. Même si Molson s’est déjà montré ouvert à l’idée de revivre une rivalité Canadiens-Nordiques.

«Mets-toi à sa place. Il ne peut pas sortir et dire "je ne veux pas avoir les Nordiques, je veux garder tous les revenus pour moi". C’est dommage, car je trouve quand même que le Canadien a une responsabilité envers les amateurs et les joueurs de hockey, et aussi le personnel.

«La rivalité et l’engouement que ça créerait, ce serait incroyable pour le Québec. Je pense que ce serait important. Malheureusement, avec le groupe de propriétaires qui est avec le Canadien de Montréal, je pense qu’ils ne veulent pas avoir les Nordiques dans le décor.»

Décidément, Therrien n’a pas l’intention de revenir un jour diriger le Tricolore avec des propos de la sorte! Il n’entend pas se cacher derrière son micro.

«Moi j’ai pris ma décision l’année passée. On est passé à autre chose. C’est pour ça que je suis un peu plus capable de m’exprimer qu’avant. Quand t’es dans la "game", tu ne veux pas trop parler et déplaire.»