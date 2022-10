Publié hier à 13h23

Mis à jourhier à 13h23

La semaine dernière, j’en ai jasé avec Jamie Benn, lorsque les Stars de Dallars étaient de passage à Montréal, et ce matin (samedi) je viens de faire la même chose avec Ryan O’Reilly, dans le vestiaire des Blues à St. Louis.

Benn et O’Reilly demeurent deux des rares joueurs dans la LNH à jouer sans visière. Ma recherche personnelle (j’espère ne pas en avoir oublié) m’a permis de trouver que Ryan Reaves (Rangers), Jordie Benn (Maple Leafs), Zack Kassian (Coyotes), Milan Lucic (Flames) et Matt Martin (Islanders) sont les autres à imiter Benn et O’Reilly.

Il n’y en aurait donc plus que sept.

Crédit photo : AFP

Jusqu’à l’an passé, Zdeno Chara et Ryan Getzlaf faisaient partie de ce groupe, mais ils sont maintenant à la retraite. Je ne compte pas n’ont plus Joe Thornton puisqu’il n’est pas sous contrat par une équipe de la LNH.

Comme Craig MacTavish

Craig MacTavish est reconnu pour avoir été le dernier à avoir joué sans casque protecteur. C’était en 1997.

25 ans plus tard, la question est maintenant de savoir qui sera le dernier à jouer sans visière dans la LNH ? Un des joueurs mentionnés plus haut aura aussi un jour cette reconnaissance.

Depuis la saison 2013-14, toutes les recrues sont obligées de jouer avec une visière. Ceux qui étaient là avant l’implantation du règlement peuvent bénéficier de la règle « grand-père » au même titre que MacTavish pouvait jouer sans casque jusqu’à sa retraite.

Lorsque j’ai questionné Jamie Benn la semaine dernière, il m’a dit : « Je ne peux pas jouer avec une visière. J’en suis incapable. C’est comme ça. »

Crédit photo : AFP

Pour sa part, Ryan O’Reilly m’a rappelé qu’il portait une visière au début de sa carrière, mais qu’il l’a rapidement enlevé avant la nouvelle réglementation. « Je trouvais que je ne voyais pas bien. Il y avait souvent des marques et cela me dérangeait. »

Quand j’ai mentionné à O’Reilly le nom des autres joueurs qui refusaient toujours de porter la visière, il m’a dit en riant : « Les autres sont des joueurs qui n’ont pas peur de jeter les gants. »

Si j’avais à parier sur qui sera le dernier, je mettrais un « p’tit » deux dollars que ce sera soit O’Reilly ou Kassian. Pourquoi ? Parce qu’ils sont les plus jeunes parmi ce groupe de sept joueurs. Ils sont tous les deux âgés de 31 ans.