Paris sportifs: les Giants encore sous-estimés

Malgré une fiche très positive de 6-1 en 2022, les Giants de New York sont de nouveau considérés comme les négligés par les preneurs aux livres pour leur duel face aux Seahawks de Seattle, dimanche.

La formation de la Grosse Pomme pourrait ainsi s’avérer payante lors de la huitième semaine d’activités de la NFL. Voici d’ailleurs quatre mises à essayer sur Mise-o-jeu :

Victoire des Giants c. Seahawks – 2,40

Les Giants ne sont pas en territoire inconnu, eux qui agiront à titre de négligés pour la sixième fois en huit matchs cette saison. Ils ont d’ailleurs gagné chacun de leurs cinq matchs dans ce rôle. Candidat légitime au titre d’entraîneur de l’année, Brian Daboll pourrait ajouter un argument de plus avec une victoire. Les surprenants Seahawks de Seattle ne sont toutefois pas à prendre à la légère, mais les Giants devraient s’emparer de la victoire et recevoir plus de respect de la part des preneurs aux livres à l’avenir.

Victoire des Jets c. Patriots – 2,25

Tout comme l’autre équipe de New York, les Jets n’ont pas encore pleinement mérité le respect des experts, qui les ont considérés comme les négligés six fois en sept occasions en 2022. Les hommes en vert ont d’ailleurs gagné quatre de leurs duels en pareilles circonstances. Ils n’ont pas perdu un seul de leurs quatre matchs depuis le retour au jeu du quart-arrière Zach Wilson. Un important duel de section, à domicile, devrait leur servir de source de motivation supplémentaire.

Victoire des Dolphins par au moins quatre points c. Lions – 1,90

Les Dolphins de Miami ont connu un récent passage à vide offensivement, eux qui ont perdu trois matchs de suite, tout en inscrivant moins de 20 points chaque fois. Le retour au jeu du quart-arrière Tua Tagovailoa au dernier match leur a toutefois ramené une victoire. D’ailleurs, les Dolphins n’ont pas perdu un seul match en 2022 lorsque leur pivot jouait l’ensemble de la rencontre. Ils devraient ainsi être en mesure de tirer profit d’une équipe des Lions de Detroit qui connait encore des ratés cette saison.

Victoire des Bills par au moins 11 points c. Packers - 1,90

Les Bills de Buffalo n’éprouvent aucune pitié pour leurs adversaires en 2022, peu importe l’état dans lequel ils se trouvent, comme en témoignent leurs trois victoires par 20 points ou plus cette saison, dont deux à domicile. Pour leur part, Aaron Rodgers et sa bande ont subi la défaite à leurs trois derniers matchs, chaque fois de manière peu convaincante, dont leur plus récente, contre les pauvres Commanders de Washington.