Matthew remporte la bataille des Tkachuk

Les frères Tkachuk, Matthew et Brady, s’affrontaient pour la première fois depuis qu’ils évoluent tous les deux au sein de la section Atlantique. Les deux ont participé au pointage, mais ce sont les Panthers de la Floride de l’aîné qui ont eu le meilleur sur les Sénateurs d’Ottawa, samedi, à Sunrise.

Matthew Tkachuk s’est très bien acclimaté à son nouvel environnement chez les Panthers. L’ancien des Flames de Calgary en a encore fait preuve dans cette rencontre, que les siens ont remportée 5 à 3, en amassant trois points.

L’attaquant de 24 ans a récolté des mentions d’aide sur les deux premiers filets de la Floride, ceux de Carter Verhaeghe et d’Aleksander Barkov, et a touché la cible dans une cage déserte en fin de match.

Son petit frère, Brady, a aussi secoué les cordages, mais pour créer l’égalité 2 à 2 en seconde période. Verhaeghe a toutefois eu son mot à dire en marquant en fin d’engagement, puis en préparant la réussite qui a fait la différence de Brandon Montour, à 3 min 32 s du sifflet final.

Anton Forsberg a été fumant dans la défaite avec 53 arrêts. Spencer Knight a eu la tâche un peu plus facile, lui qui a bloqué 23 des 26 rondelles envoyées sur sa cage par les Sénateurs.

Les Hurricanes viennent à bout des Flyers

À Philadelphie, les surprenants Flyers ont passé bien près de prendre le contrôle de la section Métropolitaine, mais les Hurricanes de la Caroline les ont battus 4 à 3 en prolongation.

Peu de gens auraient prédit que la formation pilotée par John Tortorella se retrouverait à cette position après huit rencontres. Pourtant, tout fonctionne pour les Flyers, et c’est en grande partie grâce au gardien Carter Hart, qui a réalisé 34 arrêts et qui a subi un premier revers en six départs.

Jordan Staal et Jordan Martinook ont procuré une avance de 2 à 0 aux «Canes» en première période.

Les employés de soutien des Flyers ont toutefois ajouté leur grain de sel. Nicolas Deslauriers a fait scintiller la lanterne et s’est fait complice du but de Wade Allison. Lukas Sedlak, que Philadelphie a réclamé au ballottage il y a une dizaine de jours, a ajouté deux mentions d’aide. Owen Tippett s’est chargé de l’autre filet, en avantage numérique.

Les Flyers semblaient ainsi se diriger vers la victoire, mais Martin Necas en a décidé autrement en déjouant Hart avec 2 min 5 s à faire. Brent Burns, buteur dans un deuxième match de suite, a scellé l’issue de la rencontre en temps supplémentaire.

Ailleurs dans la LNH

À Buffalo, Tage Thompson et Victor Olofsson ont obtenu des doublés dans une victoire de 4 à 3 sur les Blackhawks de Chicago. Le Suédois a tranché le débat en prolongation.

À San Jose, Nikita Kucherov a gâché la soirée du défenseur des Sharks Erik Karlsson, auteur de deux buts, en inscrivant le filet victorieux avec 57 secondes à compléter. Le Lightning de Tampa Bay l’a ainsi emporté 4 à 3.