Julien Gauthier se fait remarquer chez les Rangers

Les Stars de Dallas et les Rangers de New York se livraient un bras de fer jusqu’à ce que ces derniers frappent trois fois de suite en troisième période pour l’emporter 6 à 3, samedi après-midi, au American Airlines Center.

Les Blueshirts ont trouvé une belle façon de mettre fin à leur séquence de quatre revers. Leurs joueurs québécois ont d’ailleurs participé à cette poussée offensive.

Blanchi de la feuille de pointage à son premier match suivant son rappel de la Ligue américaine, mercredi, Julien Gauthier s’est démarqué. Le longiligne attaquant s’est d’abord fait complice de la première réussite en carrière de Zac Jones, puis il a lui-même secoué les cordages 19 secondes plus tard.

«J’ai commencé dans la Ligue américaine, j’ai été rappelé et c’est bien de produire, de sentir que je fais partie de l’équipe, a-t-il laissé savoir en point de presse. [...] Je n’abandonne pas facilement. Je sais que je peux jouer dans la Ligue nationale. Je me suis dit que ça me permettrait d’obtenir plus de temps de glace. Je voulais travailler sur mon jeu, je n’ai pas tellement eu le temps de bouder.»

En échappée, Gauthier s’est servi de son grand bâton pour ravir la rondelle au gardien Scott Wedgewood avant de marquer d’un angle très restreint, et ce, malgré une perte d’équilibre. Samuel Blais a d’ailleurs obtenu une mention d’aide sur ce filet.

«J’étais pas mal certain que je l’avais. J’étais à pleine vitesse et je me suis dit que ce serait plutôt serré pour lui. J’avais de bonnes chances que ça rentre», a expliqué Gauthier.

Oettinger blessé

Vincent Trocheck, grâce à une passe d’Alexis Lafrenière, a inscrit le troisième filet sans réplique des Rangers, son deuxième de la rencontre, deux minutes après celui de Gauthier. Plus tôt, les francs-tireurs Chris Kreider et Mika Zibanejad ont aussi marqué pour les visiteurs.

Devant le filet, Igor Shesterkin a bloqué 30 lancers, n’étant déjoué que par Mason Marchment, Roope Hintz et Jason Robertson.

Le gardien des Stars Jake Oettinger a quitté la rencontre en deuxième période, son club précisant qu’il était blessé au bas du corps. Il était toutefois de retour au banc des siens pour le troisième engagement.

«Le fait qu’il a dû sortir n’est pas un bon signe, a avoué l’entraîneur-chef Peter DeBoer. Je crois que Jeff Reese (l’instructeur des gardiens) a dit qu’il ne l’avait jamais vu quitter un match. Je pense que c’est ce qui est inquiétant.»

Toujours selon le pilote des Stars, Oettinger, qui avait effectué huit arrêts sur 10 lancers, a coincé son pied contre le poteau, ce qui expliquerait cette blessure. Le portier de 23 ans a rencontré les médecins sur place et son état de santé détaillé devrait être connu dans les prochains jours.