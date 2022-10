Les Phillies surprennent les Astros

J.T. Realmuto a joué les héros en 10e manche avec un circuit en solo pour permettre aux Phillies de Philadelphie de se sauver avec une victoire de 6 à 5 dans la première rencontre de la Série mondiale face aux Astros à Houston, vendredi soir.

Le receveur des Phillies a également frappé un double bon pour deux points en cinquième manche qui a égalé la marque à 5 partout.

Les Astros avaient pourtant commencé le match en force en grande partie grâce à Kyle Tucker, qui a claqué deux circuits, qui ont produit quatre points, à ses deux premières apparitions au bâton. Le receveur Martin Maldonado a produit un point entre les circuits de Tucker, si bien que les Astros étaient fermement en avance 5-0 en troisième manche.

Les représentants de la Nationale n'avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Dès la manche suivante, Nick Castellanos et Alec Bohm ont frappé des flèches pour réduire l'écart à seulement deux points.

Le partant des Astros Justin Verlander était à la recherche de sa première victoire en Série mondiale à sa cinquième apparition en grande finale. Il n'a pas connu un vilain départ, accordant six coups sûrs et récoltant cinq retraits au bâton. Ses cinq points mérités en quatrième et cinquième manche ont cependant gâché sa belle sortie.

Son vis-à-vis chez les Phillies, Aaron Nola, a obtenu les mêmes résultats en quatre manches et un tiers de travail.

Les deux équipes ont rendez-vous samedi soir pour la deuxième rencontre, toujours au domicile des Astros.