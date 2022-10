Les Carabins retrouvent le chemin de la victoire

L’attaque des Carabins a finalement renoué avec la zone des buts et le club de l’Université de Montréal a mis fin à sa série de défaites en l’emportant 24 à 9 contre les Redbirds de McGill, samedi, au Complexe sportif Claude-Robillard.

Les Bleus n’avaient pas été en mesure d’inscrire un seul majeur à leurs deux dernières sorties, des revers contre le Rouge et Or de l’Université Laval et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Les Carabins (6-2) ont remédié à cette situation dès leur deuxième séquence en offensive de ce dernier match de la saison régulière. Via une faufilade du quart, William Legault a conclu avec succès une poussée de 67 verges.

«Je pense que ce touché-là a enlevé une certaine pression sur nos épaules, a analysé l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. Après deux matchs sans succès, nous voulions que ça arrive rapidement. Les jeunes voulaient inscrire des points et démontrer que nous sommes meilleurs que ce que nous avons montré dans les dernières semaines.»

Le touché de la délivrance a cependant été suivi de moments difficiles pour l’attaque. Le quart-arrière Jonathan Sénécal a lancé deux interceptions, dont une retournée dans la zone payante par Benjamin Labrosse, lors de deux des trois séquences suivantes.

Le pivot s’est racheté avant la fin de la première demie en trouvant Legault sur 22 verges pour redonner la priorité aux siens. C’était la première passe de touché de Sénécal depuis le premier quart du match contre les Stingers de Concordia, le 8 octobre. Le numéro 12 de l’Université de Montréal a récidivé au quatrième quart, en joignant ses efforts à ceux de Simon Riopel.

La défense en contrôle

De l’autre côté du ballon, l’unité défensive des Carabins n’a donné aucun point à l’attaque des Redbirds (1-7) pour une deuxième fois en autant de duels cette saison.

L’unité dirigée par Éloa Latendresse-Regimbald s’est approchée de la zone payante à deux reprises, mais des joueurs adverses ont réussi des interceptions pour mettre fin à la menace. Les secondeurs Harold Miessan et Mohamed Elshal ont été les auteurs de ces larcins.

«Nos savions ce que nous avions à faire, a déclaré Miessan. Les éliminatoires approchent et nous voulons envoyer un message.»

Par ailleurs, ce match marquait le retour au jeu du receveur de passes des Carabins Hassane Dosso. Ce dernier disputait un premier match en 2022, lui qui s’était blessé à une épaule pendant le camp d’entraînement. Le talentueux Français a été peu sollicité dans les trois premiers quarts, mais a vu le ballon plusieurs fois dans les 15 dernières minutes. Il a terminé son affrontement avec six attrapés pour 49 verges.

«Il y avait un petit stress, mais les choses se sont bien déroulées pour moi», a dit celui qui n’avait pas joué un match depuis les demi-finales canadiennes en 2021.

«J’avais besoin de ce match-là pour m’échauffer un peu et je crois que tout ira bien pour la suite des choses.»

Les Carabins seront de retour sur leurs terres samedi prochain, dans le cadre de l’une des demi-finales du circuit universitaire québécois. Le Vert & Or sera en visite pour l’occasion.