Justin Verlander devra encore attendre

Une malédiction semble avoir frappé Justin Verlander, qui, malgré d’excellentes saisons régulières, est condamné à connaître de mauvaises performances à la Série mondiale. Le match de vendredi soir n’en est qu’un autre exemple.

À son huitième départ en carrière dans la série pour couronner l’équipe championne du baseball majeur, le lanceur des Astros de Houston a bousillé l’avance de 5 à 0 des siens et montre maintenant une fiche de 0-6 et une moyenne de points alloués de 6,07 dans ces circonstances.

Les Phillies de Philadelphie en ont profité pour remonter la pente et l’emporter 6 à 5 grâce à un circuit en 10e manche de J.T. Realmuto. Disons que le gérant Dusty Baker n’est plus le seul à éprouver des difficultés lors de la série ultime...

«Décevant, vraiment. Je dois faire mieux. Je n’ai pas d’excuses. Je dois seulement mieux lancer, a reconnu en point de presse le vétéran de 39 ans. J’ai eu l’impression d’avoir plusieurs gars dans de bonnes situations, mais de ne pas avoir été capable d’exécuter les lancers que je voulais.»

«Je dois donner le crédit à leur formation, a souligné Verlander. Ils ont laissé passer de bonnes balles et quand j’arrivais à bien lancer, ils ont été en mesure de frapper des fausses balles ou en lieu sûr. Ils ont réussi quelques coups comme ça et quand j’ai commis des erreurs, ils me l’ont fait payer.»

Une prochaine fois?

Si la Série mondiale se prolonge à des matchs 6 ou 7, Verlander pourrait de nouveau tenter sa chance. Sinon, il a déjà exprimé le souhait de jouer jusqu’à ses 45 ans. Il lui reste encore bien du temps.

Ce sera toutefois un bon défi pour le mental, puisque le droitier n’a pas du tout aimé laisser tomber ses coéquipiers. Kyle Tucker avait frappé deux longues balles dans les trois premières manches et Martin Maldonado avait aussi réussi un simple payant.

«Mon équipe m’a donné une avance de cinq points et je n’ai pas été capable de la conserver. Je suis assez confiant pour dire que 99 % du temps, j’aurais été capable de nous garder devant. Malheureusement, ce n’était pas le cas aujourd’hui [vendredi]», s’est désolé Verlander.

En cinq manches au monticule, il a permis cinq points sur six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également retiré cinq hommes sur des prises. C’est toutefois le releveur Luis Garcia (1-1) qui a ajouté la défaite à sa fiche.