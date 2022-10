«C'était le meilleur match de Slaf» -St-Louis

Les Canadiens ne se sont pas laissés dominer face aux Blues, à St.Louis. En retard 3-1 en deuxième période, Martin St-Louis a vu ses hommes faire fi de l'adversité : Cole Caufield a marqué deux fois et Juraj Slafkovsky a ajouté l'un des deux buts du CH en supériorité, puis Christian Dvorak a réalisé un tour du chapeau en troisième. Un scénario des plus improbables.

«C'était un peu stressant, mais j'ai aimé la mentalité des gars.»

Après la rencontre, St-Louis n'a pas tari d'éloges envers Slafkovsky, qui a marqué dans un deuxième match d'affilée.

«C'était le meilleur match de "Slaf". Pas parce qu'il a marqué, pas parce qu'il était sur l'avantage numérique. Il s'est signalé à chacune de ses présences sur la glace. Il a frappé un circuit sur l'attaque massive.»

St-Louis a répété que le plan est d'éduquer la recrue slovaque pour qu'elle continue de progresser et «regarde des matchs de la passerelle pour apprendre».

«Il faut faire attention et ne pas le lancer dans trop tôt dans certaines situations, a-t-il prévenu en anglais. Il a 18 ans. Que connait-il vraiment du jeu? Moi quand j'avais 18 ans, j'aimais le jeu, mais je ne ne m'y connaissais pas beaucoup. On fait travailler son cerveau.»

Somme toute, l'entraîneur-chef est satisfait du talent qu'il a sous la main. Les vétérans Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Rem Pitlick devront-ils patienter avant de réintégrer la formation? À suivre.

