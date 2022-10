Circuit LIV : les Aces en finale; le Punch cause la surprise

Grands favoris du circuit LIV en raison de leur première place après les sept premiers événements de la saison, les Aces ont accédé à la finale du huitième et dernier événement, le championnat par équipes, samedi à Miami.

Dans leur duel de demi-finale, les Aces ont décidé d’affronter les Cleeks (10e) et Dustin Johnson a donné le ton en remportant son duel en simple contre Shergo Al Kurdi. L’Américain a même mis fin au match alors qu’il restait trois trous à jouer, puisqu’il détenait une avance de cinq points.

En raison de la défaite de Patrick Reed contre Laurie Canter, dans l’autre duel de simple entre ces deux formations, tout s’est joué dans le match de double, disputé sous un format à coups alternatifs. Pat Perez et Talor Gooch ont sauvé de justesse l’honneur des Aces, en l’emportant par un point face à Graeme McDowell et Richard Bland.

Dans un autre affrontement, le Punch (11e) a causé la surprise du jour en éliminant les Fireballs (3e), et ce, malgré la défaite de leur capitaine Cameron Smith, face à Sergio Garcia, d’entrée de jeu. Marc Leishman a toutefois créé l’égalité, en défaisant Carlos Ortiz dans le deuxième duel de simple, puis Matt Jones et Wade Ormsby ont eu le meilleur sur Abraham Ancer et Eugenio Chacarra en double.

Duel de titans à l’avantage du Stinger

Deuxième équipe à choisir son adversaire du jour, les Crushers (2e) ont opté pour un défi de taille en sélectionnant le Stinger (4e). Ce dernier les a fait payer en enlevant les honneurs de deux des trois matchs.

Tout d’abord, les capitaines Louis Oosthuizen et Bryson DeChambeau ont eu besoin de cinq trous supplémentaires avant de déterminer un gagnant. C’est toutefois Oosthuizen (Stinger), qui a eu le dernier mot, et surtout, le plaisir d’offrir un point à son équipe. L’autre duel en simple s’est aussi décidé avec des trous de prolongation. Cette fois, deux ont été nécessaires avant que Paul Casey (Crushers) vienne à bout de Branden Grace. Charl Schwartzel et Hennie du Plessis ont ensuite confirmé la victoire du Stinger en triomphant en double contre Charles Howell III et Anirban Lahiri.

Dans le dernier duel, le Smash (5e), composé de Brooks Koepka et son frère Chase, ainsi que Jason Kokrak et Peter Uihlein, a balayé ses trois matchs face aux Majesticks (6e).

Pour la finale, dimanche, les quatre joueurs de chaque équipe disputeront une ronde sous un format plus traditionnel. Leurs pointages seront toutefois cumulés à la fin de la journée et l’équipe avec le meilleur cumulatif sera déclarée grande gagnante.