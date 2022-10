«Alex Burrows va dormir ce soir»

Suite à la victoire du Tricolore à St. Louis, le panel de «L'après-match LNH» est revenu sur la performance de l'avantage numérique du Canadien.

L'attaque massive du Canadien a connu une bonne soirée de travail, marquant à deux reprises en trois occasions après n'avoir compté qu'une seule fois en 24 tentatives depuis le début de la campagne.

«On s'est donné des chances de marquer à chaque occasion en avantage numérique. S'il y en a un qui va dormir ce soir, c'est Alex Burrows. Ce n'est pas facile pour un entraîneur qui est en charge d'une unité et ce n'est pas toujours de sa faute.» a expliqué Joël Bouchard à l'émission

Slafkovsky impressionne

De retour dans l'alignement après avoir raté les trois derniers matchs, le premier choix du Canadien Juraj Slafkovsky a fait sentir sa présence tout au long du match. Il a fait trembler les filets pour la deuxième rencontre de suite avec un puissant tir sur réception en avantage numérique.

L'inclusion du Slovaque sur l'attaque à cinq du Canadien a grandement ravi Maxim Lapierre. «Il le mérite. À un moment donné, il faut qu'il ait une chance de montrer ce qu'il a dans le corps. Il a été repêché au premier rang pour deux raisons: son physique imposant et son lancer, c'est ses grandes forces. Ce que j'aime du but, c'est la confiance qu'il va gagner avec ça, parce qu'en avantage numérique, tu touches plus souvent à la rondelle et ça l'aide le jeu à cinq contre cinq.»

Voyez le segment intégral dans la vidéo ci-dessus.