Une carrière bien remplie pour Samuel Piette

Samuel Piette est rapidement devenu l’un des joueurs favoris des partisans du CF Montréal en raison de sa fougue et de ses talents défensifs. Avec le Québécois qui détient un contrat valide pour encore minimalement trois ans, les amateurs de ballon rond pourront assister à bien d’autres chapitres de l’histoire du co-capitaine de l’équipe.

- Un développement en Europe

Bien qu’il ne soit âgé que de 27 ans – 28 dans deux semaines –, on a parfois l’impression que Piette est avec l’organisation montréalaise depuis toujours. Pourtant, il s’est d’abord fait un nom à l’extérieur de la Belle Province.

Formé au FC Metz, en France, et en Allemagne au Fortuna Dusseldorf, il a capté l’attention du CF Montréal pendant son passage en Espagne, de 2014 à 2017. Dans des clubs de troisième et de quatrième division, son profil est devenu de plus en plus intéressant et c’est sous Mauro Biello qu’il a été ramené au bercail.

Il a charmé son public dès son premier match à Montréal, étant nommé sur l’équipe de la semaine de la Major League Soccer après une victoire de 3 à 0 sur l’Union de Philadelphie.

- Le premier but

Piette n’est pas reconnu pour ses prouesses offensives, bien qu’il n’hésite pas à se servir de son pied droit pour laisser partir des frappes lointaines. Ce n’est que le 13 septembre 2020 qu’il a finalement ouvert son compteur, dans une victoire de 4 à 2 sur les Whitecaps, à Vancouver.

Le Québécois a redirigé derrière Thomas Hasal un ballon centré par Saphir Taïder pour le but de la victoire. On l’a ensuite vu exploser de joie sur les lignes de côté, au grand plaisir de l’entraîneur de l’époque, Thierry Henry.

Il n’a pas dû attendre aussi longtemps pour inscrire son deuxième. Le 27 août 2021, le milieu a touché la cible une première fois à Montréal en bondissant rapidement sur un retour de coup franc. Dans une victoire de 3 à 1 contre le Toronto FC, c’est d’autant plus spécial.

- International depuis une décennie

Le 4 juin dernier, Piette a fêté ses 10 ans de sélections avec l’équipe nationale du Canada. À cette même date en 2012, le natif de Le Gardeur était entré sur le terrain pour quatre petites minutes dans un verdict nul de 0 à 0 contre les États-Unis, en match amical. Il n’avait que 17 ans.

Un an plus tard, il était devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Même s’il voit d’autres joueurs lui ravir du temps de jeu au milieu de terrain, il est encore un élément important, surtout comme remplaçant.

Il fera sans aucun doute partie de la formation de John Herdman pour la Coupe du monde au Qatar, dans un mois.

- Des records à sa portée

Piette n’est qu’à huit apparitions du record de 151 matchs disputés dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Noir qui appartient à Patrice Bernier. Cette marque ne concerne ainsi que les joueurs de terrain, puisque le gardien Evan Bush demeure au sommet avec ses 176 rencontres.

Le coriace milieu défensif pourrait aussi égaler le record d’Ignacio Piatti avec trois autres départs, lui qui en compte 127 en carrière.