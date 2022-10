Soir de première à Laval

Six joueurs du Rocket de Laval ont profité de la visite des Americans de Rochester vendredi soir, à la Place Bell, pour inscrire leur premier but de la saison et les favoris de la foule l’ont emporté au compte de 8 à 1.

Peter Abbandonato, Jan Mysak, Justin Barron, Xavier Simoneau, Lucas Condotta et Corey Schueneman ont en effet connu le plaisir d’amasser leur première réussite en 2022-2023.

Dans le cas de Simoneau, il s’agissait de son tout premier filet dans le hockey professionnel (À voir dans la vidéo ci-dessus). L’attaquant de 5 pi 6 po a également fait preuve de courage en livrant un combat à Brett Murray, qui mesure 6 pi 5 po. L’ancien des Voltigeurs de Drummondville et des Islanders de Charlottetown s’est aussi fait complice du but de Schueneman en troisième période pour compléter son tour du chapeau «à la Gordie Howe».

Danick Martel s’est également démarqué en fournissant trois mentions d’aide, tandis que Brandon s’est quant à lui fait complice de deux réussites de ses coéquipiers.

Devant le filet du Rocket, Cayden Primeau a repoussé 31 des 32 tirs de ses rivaux. Il a uniquement été déjoué par une frappe de Brandon Biro, et ce, dans les premiers moments du deuxième tiers. À l’autre bout de la patinoire, Ukko-Pekka Luukkonen a cédé six fois sur 25 lancers. L’espoir des Sabres de Buffalo a été remplacé par Michael Houser avec un peu moins de 13 minutes à faire au match. Ce dernier a été battu par Anthony Richard et Barron avant le sifflet final.

En vertu de ce gain, les hommes de l’entraîneur-chef Jean-François Houle ont mis fin à une série de trois défaites. Le club lavallois et les Americans se retrouveront dans l’après-midi de samedi.