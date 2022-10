Water Polo Canada : une suspension et une enquête

Les allégations troublantes de quatre anciennes athlètes de l’équipe canadienne qui ont intenté une poursuite au civil de 5.5 millions à l’endroit de Water Polo Canada ont fait réagir l’organisme.

Un peu plus de 24 heures après avoir reçu la déclaration des plaignantes qui soutiennent avoir subi des préjudices importants entre 2004 et 2016, Water Polo a publié une déclaration, vendredi, en fin de journée, par l’entremise de la présidente du conseil d’administration Kathleen Dawson.

L’organisme pose deux actions concrètes en réponse à la poursuite.

Les plaignantes soutiennent avoir été victimes d’abus physiques, psychologiques et émotionnels en plus de harcèlement sexuel.

«Le conseil d'administration de Water Polo Canada lancera une enquête interne indépendante concernant les allégations présentées dans une procédure judiciaire qui prétend que des athlètes féminines de water-polo ont été maltraitées entre 2004 et 2016», écrit Mme Dawson.

L’autre mesure touche Patrick Oaten, un des quatre entraîneurs visés par les plaignantes.

Contrairement à Daniel Berthelette, Guy Baker et Baher El Sakkary, Oaten était toujours en poste au sein de Water Polo Canada.

«L'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine senior a été suspendu pour la durée de l’enquête.»

On ne précise pas s’il continuera de recevoir son salaire.

Water Polo soutient avoir mis sur pied des mesures en place pour favoriser un environnement sain.

«Participation obligatoire à la Formation sur la sécurité dans le sport, donnée par Respect in Sport, pour les entraîneurs des équipes nationales, tous les entraîneurs de la Ligue des Championnats canadiens (LCC), tous les employés de WPC et tous les membres du conseil d'administration en place depuis 2017; un processus de signalement sécuritaire permettant aux athlètes de signaler anonymement toute préoccupation par l'intermédiaire de Mme Lise McLean, notre agent tiers indépendant; et la création d'un groupe de travail axé sur la sécurité dans le sport. Le groupe sera composé d'anciens athlètes, d'arbitres et d'administrateurs de sports provinciaux, du personnel de WPC et de membres du conseil d'administration suite aux recommandations d'ITP Sport.»

Water Polo Canada soutient vouloir joindre le programme de sport sécuritaire du Bureau du commissaire à l’intégrité du sport (BCIS).

«Nous travaillons activement pour devenir signataires du programme de sport sécuritaire.»

«Tolérance zéro» affirme Waterpolo Québec

Un peu plus tôt dans la journée, Waterpolo Québec a publié un communiqué en soutien aux quatre athlètes.

«En mon nom et celui de la fédération, j’offre soutien et sympathies aux victimes. Nous leurs sommes solidaires et appuyons leurs démarches de dénonciation», a affirmé le directeur général Olivier Bertrand.

«Waterpolo Québec prend la situation très au sérieux et rappelle qu’aucun geste d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence n’est toléré dans la pratique de son sport, a-t-il ajouté. Chez nous, c’est tolérance zéro.»

«C’est avec consternation que Waterpolo Québec a appris que quatre anciennes joueuses des équipes nationales auraient été victimes d’abus physiques, psychologiques et émotionnels ainsi que de harcèlement sexuel par des membres du personnel d’entraîneurs entre les années 2004 et 2016. En mon nom et celui de la fédération, j’offre soutien et sympathies aux victimes. Nous leurs sommes solidaires et appuyons leurs démarches de dénonciation », a déclaré le directeur général Olivier Bertrand.

Le DG dit vouloir lancer un message fort.

«Chez nous, c’est tolérance zéro », a affirmé Olivier Bertrand. Au-delà du devoir légal, le devoir moral d’agir et de dénoncer est sans équivoque. Il est important de dénoncer toute forme d’abus et de harcèlement dans le sport.

Toute personne membre ou non de la fédération qui subit ou est témoin d'actes inappropriés doit le signaler ici.»