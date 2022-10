Paris sportifs : peu de buts à prévoir entre le CH et les Blues

Le Canadien de Montréal ne remplit pas énormément les filets adverses depuis le début de la saison et cette tendance pourrait se poursuivre, samedi à St. Louis, contre les Blues.

Les parieurs pourraient ainsi être tentés par les offres de Mise-o-jeu à ce niveau. Voici donc trois offres de paris à essayer pour ce match :

Moins de 6,5 buts – 2,00

Des huit matchs du Canadien de Montréal cette saison, trois seulement ont vu un minimum de sept buts. D’ailleurs, aucun des trois matchs de l’équipe loin du Centre Bell n’a produit plus de cinq buts. Les hommes de Martin St-Louis ont de la misère à faire scintiller la lumière rouge, eux qui l’ont fait trois fois ou moins dans un match à six occasions. En contrepartie, ils défendent habilement leur cage et limitent les dégâts. Un match à bas pointage est ainsi à prévoir et pourrait rapporter deux fois le montant initial.

Victoire par deux buts ou plus des Blues – 1,76

Le Canadien a finalement brisé la glace avec un premier gain sur la route, jeudi à Buffalo. Néanmoins, l’équipe éprouve de sérieuses difficultés sur les patinoires adverses, elle qui ne comptait qu’un but en deux matchs en pareilles circonstances avant le duel contre les Sabres. Les Blues pourraient ainsi tirer pleinement profit de l’avantage de la glace et limiter le CH offensivement, tout en se faisant eux-mêmes plaisir 200 pieds plus loin.

Plus de deux buts en troisième période – 1,62

Le Canadien et les Blues partagent une similarité : ils offrent des débuts de match à bas pointage. Autant pour l’un que pour l’autre, la première période est l’engagement qui a vu le moins de buts marqués dans leurs duels respectifs. À l’opposé, la troisième période a été le tiers le plus rempli d’action pour les Blues, tandis que 16 filets ont été inscrits dans la troisième période des hommes en bleu, blanc et rouge.