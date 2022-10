Le gardien des Canadiens de Montréal Samuel Montembeault a volé la vedette, jeudi soir, dans un gain de 3-2 du Tricolore face aux Sabres de Buffalo.

Le portier québécois a fait face à un barrage de 45 tirs pour mener les siens vers la victoire.

«Montembeault, on n’en parlera pas assez, s’est exclamé Steve Bégin, vendredi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Jusqu’à présent, les deux gardiens de but, on est sur un nuage avec eux présentement. Ils font vraiment la "job". C’est pour ça qu’on est ,500 ce matin. »

La bonne tenue de Montembeault et de Jake Allen permettra à l’entraîneur-chef de l’équipe, Martin St-Louis, de respirer un peu mieux et d’y aller d’une alternance un peu plus égale.

«Ça serait parfait pour les Canadiens cette année, a continué Bégin. Quand tu dis que ça enlève de la pression aux entraîneurs et à Allen, ça enlève de la pression aux joueurs aussi. Souvent, quand tu as un gardien auxiliaire qui est toujours nerveux dans les buts et tu ne sais jamais la performance qu’il va te donner. Ou qu’il en "goale" une bonne sur 10 et qu’il en joue 15 durant la saison, ça ne va pas bien.

«Et les gars sont nerveux en échappée et ils font attention pour être forts défensivement. Mais là, avec ces deux gardiens, on les alterne et ça va bien. Ils sortent toujours avec des bonnes performances. Ça donne confiance aux joueurs.»

