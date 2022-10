Mikael Robidoux fait encore des siennes

Habitué d’être réprimandé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mikael Robidoux a écopé vendredi d’une suspension de 14 parties dans la ECHL après s'en être pris à un partisan.

Samedi dernier, le représentant des Americans d’Allen a asséné un coup de bâton à un spectateur dans les derniers moments de la deuxième période d’un duel contre le Thunder de l’Adirondack.

Robidoux avait quitté la LHJMQ pour la ECHL en janvier 2020, alors qu’il venait de recevoir sa neuvième suspension dans le circuit Courteau. Il a d’ailleurs raté plus de matchs en raison de sanctions (36) qu’il a inscrit de buts (27) en 203 rencontres dans le circuit junior québécois.

L’ancien des Remparts de Québec et des Cataractes de Shawinigan a œuvré pour les Mariners du Maine (2019-2020) et les Mavericks de Kansas City (2021-2022) avant de se joindre aux Americans pour la présente campagne. En 55 matchs dans la ECHL, Robidoux a amassé six mentions d’aide et écopé de 357 minutes de pénalité.