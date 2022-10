Los Angeles accueillera la finale de la Gold Cup en 2023

Le SoFi Stadium de Los Angeles et ses 70 000 places, antre des Rams et des Chargers, accueillera la finale de la prochaine Gold Cup, a annoncé jeudi la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

C'est dans l'enceinte inaugurée en 2020 que sera désigné, le 16 juillet 2023, le successeur des États-Unis, au palmarès de cette épreuve réunissant seize nations de la Concacaf.

Cet évènement sera peut-être l'occasion d'une grande répétition pour le SoFi Stadium, qui fait partie des favoris pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Le MetLife Stadium des Giants de New York et l'AT&T Stadium des Cowboys de Dallas semblent devoir être ses concurrents.

«Le SoFi Stadium est une enceinte de classe mondiale et Los Angeles a accueilli de nombreux moments emblématiques de la Gold Cup, ce qui fait de ce stade un choix fantastique pour accueillir la finale de la prochaine édition», a déclaré Victor Montagliani, président de la Concacaf et vice-président de la Fifa.

En février, le dernier Super Bowl, remporté par les Rams, s'est déroulé dans ce stade.