L’Océanic l’échappe complètement

Le fait d’avoir décoché plus du double de lancers que son adversaire (42 contre 19) n’a pas été suffisant pour permettre à l’Océanic de l’emporter dans un revers de 3 à 2 vendredi soir face aux Voltigeurs à Drummondville.

Les Voltigeurs ont marqué leurs trois buts dans les huit premières minutes du match qui fut ensuite dominé totalement par l’Océanic. Les vainqueurs doivent une fière chandelle à leur vétéran gardien de 20 ans, Kevyn Brassard. L’ancien des Remparts a bloqué 40 rondelles, dont plusieurs tirs dangereux.

Alexandre Blais et William Dumoulin ont les buts de l’Océanic. Julien Béland a joué tout un match avec sept lancers, dont six dangereux.

Les Voltigeurs ont amorcé le match en lion et ils ont inscrit deux buts dans les cinq premières minutes de jeu. Tyler Peddle a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour ouvrir la marque. Un peu plus d’une minute plus tard, Jérémy Lapointe a profité d’un rebond favorable de la baie vitrée devant le filet pour doubler l’avance des locaux, en avantage numérique. À ce moment, les Voltigeurs menaient 7-0 au chapitre des lancers. Ce fut 42-12 en faveur de l’Océanic à partir de ce moment.

Alexandre Blais a réduit l’écart

L’Océanic s’est inscrit au tableau avec son premier tir, un lancer des poignets d’Alexandre Blais dans la partie supérieure pour réduire l’écart à un but.

La réplique n’a pas tardé alors que Lukas Landry s’est retrouvé seul devant le filet de l’Océanic, moins de deux minutes plus tard.

Deuxième période à l’avantage de l’Océanic qui est parvenue à réduire l’écart à un but lorsque William Dumoulin a logé le disque dans la partie supérieure du filet à courte distance. Jacob Mathieu et Luka Verreault sont complices.

Le gardien des Voltigeurs, Kevyn Brassard a été très solide pour permettre aux siens de conserver l’avance après deux périodes, repoussant 16 tirs. Il a notamment bloqué Verreault en échappée à la suite d’une superbe passe de Dumoulin sur un brillant repli défensif.

Domination continue

Aucun but n’a été inscrit en troisième, malgré un bombardement de 13 tirs contre 3 en faveur de l’Océanic.

L’attaquant Jan Sprynar s’est ajouté à la liste des blessés de l’Océanic qui comptait déjà Xavier Filion, Mathis Aguilar et Luke Coughlin. Les quatre ont le match tout comme Shawn Pearson et Mathys Laurent, laissés de côté.

Les Voltigeurs ont trois blessés : le gardien Riley Mercer, l’excellent défenseur Maveric Lamoureux ainsi que Justin Côté. L’Océanic recevra les Islanders de Charlottetown dimanche après-midi.