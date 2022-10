Les Lions toujours sans réponse à domicile

La première victoire de la saison des Lions de Trois-Rivières au Colisée Vidéotron devra attendre encore quelques jours puisque la formation de la Mauricie a de nouveau plié l’échine dans son amphithéâtre, cette fois par la marque de 6 à 3 face aux Growlers de Terre-Neuve, vendredi.

Les favoris de la foule avaient pourtant bien entamé le match, dominant 12 à 6 au niveau des tirs en première période, en plus de retraiter au vestiaire avec une avance de 3 à 2. Des filets d’Anthony Beauregard, Ryan Francis et Nicolas Guay ont donné espoir aux partisans trifluviens.

Le reste du match a toutefois été entièrement à l’avantage des visiteurs, qui ont touché la cible quatre fois sans réplique, dont une fois en avantage numérique et une autre fois avec un homme en moins.

Isaac Johnson a eu une journée particulièrement productive pour les visiteurs, avec deux buts et une mention d’aide. Ses coéquipiers Zach O’Brien, Tyler Boland et Orrin Centazzo ont aussi conclu le match avec trois points chacun, soit un filet et deux mentions d’aide chacun.

Les Growlers ont fait passer un bien mauvais quart d’heure au gardien Philippe Desrosiers, qui a cédé six fois sur 26 lancers. Son vis-à-vis, Dryden McKay, a cédé trois fois sur 12 tirs en première période, mais il a été parfait sur les 14 lancers suivants.

Victimes de trois défaites en autant de matchs dans leur domicile, les Lions auront une nouvelle occasion de mettre fin à cette malheureuse séquence, samedi, une fois de plus contre les Growlers.