Les joueurs à surveiller durant la Série mondiale

Les Astros de Houston et les Phillies de Philadelphie s’affrontent pendant la Série mondiale de 2022. Ces deux équipes, qui ont fait fi des embûches pendant leur parcours respectif, sont menées par plusieurs des étoiles les plus brillantes du baseball majeur.

En voici quelques-unes à surveiller :

Justin Verlander

Auteur d’une saison régulière incroyable qui pourrait le mener tout droit vers un troisième trophée Cy-Young, Verlander aura néanmoins beaucoup de pression sur les épaules. Partant des Astros pour ce premier match au Minute Maid Park, il était toujours en quête d’une première victoire en Série mondiale. Le vétéran de 39 ans n’a montré qu’une faible fiche de 0-6 et une moyenne de points alloués de 5,68 en sept départs lors de l'ultime étape d'une saison des ligues majeures. Voilà l’occasion rêvée de se racheter.

Bryce Harper

Harper est le cœur et l’âme des Phillies. Confiné à un rôle de frappeur désigné puisqu’il a de la difficulté à lancer la balle en raison d’une blessure au coude, le joueur de 30 ans a tiré profit de sa situation. Il a produit 11 points en autant de rencontres éliminatoires en raison de ses 18 coups sûrs et ses cinq longues balles. Il a d’ailleurs été nommé joueur par excellence de la finale de la Ligue nationale.

Jeremy Pena

À l’instar d’Harper, Pena a été le meilleur joueur des siens au tour précédent. L’athlète de première année, âgé de 25 ans, a été le héros des Astros dans le dernier match face aux Mariners de Seattle avec le circuit de la victoire en 18e manche. Il a ajouté deux longues balles et quatre points contre les Yankees de New York. Sa constance au bâton est presque inégalée jusqu’ici en éliminatoires.

Rhys Hoskins

Hoskins a montré les mêmes statistiques offensives qu’Harper durant ce calendrier printanier : cinq circuits et 11 points. Brillant contre les Padres de San Diego, il a toutefois été réduit au silence pendant plus d’un match en éliminatoires. Retiré 14 fois sur des prises, un sommet des deux équipes, ça semble être tout ou rien pour le joueur de premier coussin.

Yordan Alvarez

En voilà un autre qui a été silencieux en finale de l’Américaine, mais qui avait explosé au tour précédent. Alvarez avait connu un premier match de rêve en accumulant cinq points contre les Mariners le 11 octobre. Depuis, que des miettes. S’il retrouve sa touche, l’athlète de 25 ans pourrait faire très mal aux Phillies.

J.T. Realmuto

C’est en défense que le receveur J.T. Realmuto fait la différence à Philadelphie. Selon le site web du baseball majeur, il a épinglé 44,1 % des coureurs en position de vol de but en éliminatoires, un sommet de la ligue. Doté d’un bon coup de bâton, il a frappé 10 fois en lieu sûr et croisé la plaque autant de fois. Il est une valeur sûre pour son équipe.

En bonus: Philly Phanatic

L’aussi célèbre qu’espiègle mascotte des Phillies a de l’énergie à revendre et plus d’un tour dans son sac. Que ce soit avec son lanceur de hot-dogs ou ses multiples pas de danse, la bibitte verte sait comment déranger l’équipe adverse. Attention, Orbit ne donne pas sa place non plus chez les Astros.