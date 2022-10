Le record de Kessel ne sera jamais battu, selon Marchessault

Jonathan Marchessault était aux premières loges pour assister à l’exploit de son coéquipier Phil Kessel, qui est devenu l’homme de fer de la LNH en disputant un 990e match de suite, mardi.

Selon l’attaquant québécois des Golden Knights de Vegas, ce record «ne sera jamais battu».

«On fait partie de l’histoire. C’est vraiment impressionnant», a commenté Marchessault en entrevue à l’émission de fin de soirée de TVA Sports, «L’après-match LNH», jeudi.

«Tout le monde dans l’organisation était content de faire partie de ça, a-t-il ajouté. C’est le fun pour lui, c’est un gros exploit. On veut poursuivre ça avec lui.»

Il y a presque 13 ans, après avoir récupéré d’une blessure à une épaule en début de saison, Kessel a disputé le premier match de cette séquence, le 3 novembre 2009.

Et il a rendu le moment encore plus spécial en marquant le 400e but de sa carrière.

Voyez l’intervention complète de Marchessault dans la vidéo ci-dessus.