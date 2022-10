Le plan qui a relancé Samuel Montembeault

Avec une brigade défensive amputée de deux vétérans et sur laquelle on retrouve quatre arrières inexpérimentés, on s’attendait à ce que le filet du Canadien se remplisse au même rythme que celui d’un crevettier gaspésien. Et pourtant!

Avant les matchs disputés vendredi soir, le Canadien pointait au dixième rang des équipes les plus étanches avec une moyenne de 2,88 buts alloués par rencontre. Pour une équipe qui accorde près de 33 tirs par match, c’est plus que respectable.

C’est également signe que les gardiens du Canadien font le travail depuis le début de la saison. D’ailleurs, une statistique compilée par la firme Sportlogiq démontre que, pour l’instant, Jake Allen et Samuel Montembeault ont sauvé les meubles plus souvent qu’à leur tour au cours du premier mois d’activité.

Parmi les 40 gardiens qui ont passé un minimum de 175 minutes devant le filet, ils se classent aux deuxième et troisième rangs pour le nombre de buts sauvés par tranche de 60 minutes.

Par but sauvé, on entend le nombre de fois où un tir, qui aurait normalement été un but, a été arrêté. Derrière Carter Hart (1,58 but sauvé) des Flyers, on retrouve donc les noms d’Allen (1,47) et de Montembeault (1,22). Tout un contraste avec l’an dernier, où Allen avait pris le 21e rang (0,22) et Montembeault, le 47e (-0,03) sur 64 gardiens.

«Les deux connaissent un bon début de saison. Ils ont beaucoup de mérite, car ils travaillent fort», a indiqué Éric Raymond, l’entraîneur des gardiens du Canadien, au terme de la pratique tenu au complexe d’entraînement des Blues.

«C’est la deuxième année que nous travaillons ensemble. Aujourd’hui, quand on se rencontre et qu’on saute sur la glace, on sait un plus où on s’en va. L’an dernier, on amenait de nouvelles choses. Maintenant, on solidifie les acquis», a-t-il poursuivi.

Point de presse d'Éric Raymond -

Montembeault se distingue

Évidemment, il sera difficile de maintenir une pareille cadence. Surtout si les soirées de 45 tirs comme celle qu’a vécue Montembeault, jeudi soir, à Buffalo, s’additionnent.

Au moins, le gardien qui aura 26 ans dimanche est complètement remis de la blessure à un poignet. Blessure en dépit de laquelle il a joué une bonne partie de la dernière campagne. Sa progression s’en trouvera assurément moins hypothéqué.

«L’an passé, ça n’a pas été facile. J’ai vécu beaucoup de hauts et de bas», a reconnu Montembeault.

De plus, il reconnaît que le travail qu’il effectue avec Raymond commence à porter fruit.

«La façon dont il veut que je joue, ça fait vraiment ressortir mes forces», a souligné Montembeault.

«Avant, je jouais un peu trop devant mon demi-cercle. Dans la LNH, les passes transversales se font tellement rapidement que je commençais à courir un peu trop. Maintenant, j’essaie de rester un peu plus creux. Je peux battre les passes et arriver un peu plus d’avance», a expliqué le Bécancourois.

Point de presse de Samuel Montembeault -

Trouver la bonne recette

On ne partira pas en peur, car, comme l’a dit Raymond, «la saison est longue et il n’y a que huit matchs de joués». Néanmoins, c’est plaisant de voir le sympathique jeune homme connaître un certain succès et constater une amélioration dans son jeu.

D’ailleurs, Jake Allen, de six ans, son ainé, soutient que son comparse n’a pas encore atteint son plein potentiel.

«Il y a des choses que j’ai commencé à comprendre seulement à 29 ans. C’est à ce moment que mon jeu a atteint un autre niveau. C’est différent pour chaque gardien. Certains ont un talent inné, comme Carey. Pour les autres, il faut trouver la bonne recette. Et le temps pour la trouver diffère de l’un à l’autre.»

Avec un contrat valide pour une autre saison, Montembeault aura les coudées un peu plus franches pour poursuivre la recherche de cette recette.

Moyenne de buts sauvés par tranche de 60 minutes: