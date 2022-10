«Je veux que mon nom soit parmi les grands joueurs de l'histoire du club»

De passage à l'émission «JiC» vendredi, le milieu de terrain du CF Montréal Samuel Piette a commenté sa prolongation de contrat avec le club d'une durée de trois saisons en plus d'une année d'option.

«La volonté de prolonger était présente des deux côtés. La durée me convient parfaitement. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant pour moi et ma famille de rester ici à long terme plutôt que pour un an ou deux.»

• À lire aussi: Une carrière bien remplie pour Samuel Piette

• À lire aussi: CF Montréal: nouveau contrat pour Samuel Piette

Le Québécois a affirmé son désir de faire partie de l'histoire du club. «J'aimerais être à côté de Patrice [Bernier] quand on parle des grands du soccer au Québec, des grands joueurs qui sont passés par le club. Je veux avoir mon nom sur le Mur de la Renommée au Stade Saputo et avec ce nouveau contrat, ça me donne plus de temps pour cimenter mon nom dans la communauté et dans le soccer québécois.»

À 27 ans, Piette a disputé les six dernières saisons avec la formation montréalaise, jouant plus de 150 matchs lors de cette période.

Une opportunité en or

Le repos devra toutefois attendre pour Piette et quelques autres membres du CF, alors qu'ils s'envoleront bientôt pour le Qatar pour représenter la formation canadienne à la Coupe du monde. «On commence à réaliser que ça s'en vient. On s'envole le 5 novembre au Bahreïn pour un camp préparatoire de deux semaines avant le début du tournoi.»

Voyez l'entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.