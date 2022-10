Félix Auger-Aliassime est invincible

Le Québécois Félix Auger-Aliassime connaît une séquence exceptionnelle et le Kazakh Alexander Bublik est sa plus récente victime en lice, le neuvième joueur mondial l’ayant emporté 6-2 et 6-3 en quart de finale du tournoi de tennis de Bâle, en Suisse.

«FAA» a donc amélioré ses chances de qualification aux Finales de l’ATP, lui qui a remporté ses deux dernières compétitions, à Florence et à Anvers. Il pourrait effectuer un autre pas dans la bonne direction s’il l’emporte samedi face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz.

Ce dernier a gagné un duel tout espagnol face à Pablo Carreno Busta (15e) en deux manches de 6-3 et 6-4. Auger-Aliassime est sorti vainqueur des deux duels face à Alcaraz, d’abord aux Internationaux des États-Unis de 2021, puis en phase de groupes de la Coupe Davis, en septembre.

«Dans les deux derniers mois, je me suis bien mieux entraîné et je suis très concentré sur l’objectif, et j’essaie de le laisser paraître», a laissé savoir le jeune homme de 22 ans au site web de l’ATP.

«Ce sera un match très difficile, a quant à lui reconnu Alcaraz. Il joue très bien. Il a eu de grandes victoires cette année. Je devrai être très concentré. Je vais essayer de montrer mon meilleur tennis face à lui.»

Une autre domination

Auger-Aliassime a signé un deuxième gain en trois sorties en carrière contre Bublik (38e), qui a offert une meilleure opposition que le Serbe Miomir Kecmanovic, écrasé 6-1 et 6-0 par le Canadien la veille. Cependant, le perdant a été coulé notamment par ses sept doubles fautes. «FAA» en a profité pour réussir quatre bris en 11 tentatives.

«Le premier bris était important. De retirer cette pression de mes épaules dès le début, c’est la meilleure façon d’amorcer un match», a-t-il soutenu.

Encore une fois, il a été intraitable au service, n’affrontant pas une seule balle de bris. Il a empoché 88 % des points disputés quand il possédait les premières balles.

«C’était un bon match, a ajouté Auger-Aliassime. Il est très important pour moi de rester discipliné en concentré sur mon service. Je n’ai pas été brisé pendant tout le tournoi et aujourd’hui, c’était un bel effort de concentration sur mon service. J’ai été en mesure de profiter des quelques occasions.»