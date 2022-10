Dossier Sean Monahan: «s’il reste en santé...»

Avec cinq points en huit matchs, Sean Monahan connaît un excellent, voire surprenant début de saison.

Acquis cet été par Kent Hughes en compagnie d’un choix de premier tour (!) et en retour de «considérations futures», le patineur de 27 ans a carrément été donné au CH par les Flames de Calgary.

En date d’aujourd’hui, et alors que certains croyaient au départ que Monahan deviendrait un boulet pour l’organisation montréalaise, le no 91 pousse les amateurs à se demander jusqu’où iront ses succès.

Justement, à l’occasion de l’émission «Gages-tu», Anne-Sophie Bettez et Pat Laprade ont répondu à la question : «qui, entre Monahan et Kirby Dach, aura la plus de points à la fin de la saison?»

Laprade a été le premier à se prononcer.

«J’y vais avec Monahan. Je crois que c’est celui dont le plafond est le plus élevé. S’il peut rester en santé, je le vois au-dessus de Dach.»

L’analyse de Laprade a fait l’unanimité sur le plateau.

Voyez le segment complet en vidéo principale.