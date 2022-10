Circuit LIV: plus que huit équipes toujours debout

Il ne reste plus que huit équipes toujours en lice à l’obtention du titre au dernier événement de la saison 2022 du circuit LIV, disputé à Miami, alors que quatre formations ont été éliminées au terme des quarts de finale, vendredi.

Les Aces, les Crushers, les Fireballs et le Stinger, qui ont respectivement conclu la saison au premier, deuxième, troisième et quatrième rang, ont obtenu un laissez-passer lors de cette première journée, où les quatre joueurs de chaque équipe étaient en action. Pour déterminer la formation gagnante de chaque affrontement, composé de deux duels à un contre un et un duel à deux contre deux, sous un format à coups alternatifs, une équipe devait remporter au moins deux des trois rondes.

Ainsi, le Smash, cinquième équipe en saison régulière, a eu une petite frayeur contre les Niblicks, bons derniers au 12e rang, puisque son capitaine, Brooks Koepka, a été défait par Harold Varner III. Ce dernier s’était emparé d’une avance de cinq trous après 10 fanions, et Koepka n’a jamais été en mesure de remonter la pente, eux qui ont finalement mis fin au duel après 15 trous, en raison de l’avance de quatre du membre des Niblicks. Peter Uihlein a toutefois ramené les deux équipes à égalité en défaisant James Piot, puis le duo composé de Chase Koepka et Jason Kokrak a sauvé l’honneur du Smash, en défaisant Turk Pettit et Hudson Swafford, leur assurant ainsi de jouer samedi.

La logique a aussi été respectée dans le duel opposant les Majesticks (6e), dont font partie Ian Poulter, Lee Westwood, Sam Horsfield et Henrik Stenson, aux Iron Heads (9e), comprenant Kevin Na, Sadom Kaewkanjana, Phachara Khongwatmai et Sihwan Kim, alors que les mieux classés ont balayé leur série de trois matchs.

Deux surprises

Le Punch, classé 11e sur 12 équipes cette saison, a causé une grande surprise en défaisant les Hyflyers (8e). Menés par le capitaine Cameron Smith et Marc Leishman, les vainqueurs ont triomphé lors de leurs matchs en solo, respectivement face à Phil Mickelson et Matthew Wolff.

Dans l’autre confrontation, les Cleeks (10e) ont aussi causé une surprise en venant à bout du Torque (7e). Le capitaine du Torque, Joaquin Niemann, a été le seul à triompher, lors de son duel contre Shergo Al Kurdi. Les Cleeks ont toutefois accédé au tour suivant en remportant les deux autres matchs.

Un format similaire sera utilisé lors des demi-finales, samedi, tandis que les quatre golfeurs des quatre équipes finalistes disputeront une ronde sous un format plus traditionnel lors de la finale, dimanche. Toutes les rondes sont d'ailleurs présentées sur les ondes de TVA Sports.