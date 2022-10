Un pas dans la bonne direction pour Tom Wilson et Nicklas Backstrom

Les Capitals de Washington sont bien au fait que Tom Wilson et Nicklas Backstrom ne sont pas prêts d’un retour au jeu, mais les attaquants ont montré des signes encourageants en enfilant leurs patins pour la première fois depuis qu’ils sont passés sous le bistouri, mercredi.

La route vers le rétablissement est longue et ardue pour les deux vétérans. Les «Caps» ont bon espoir de retrouver le colosse Wilson avant le Nouvel An, mais ne s’attendent pas à compter sur les services de Backstrom d’ici la fin de la saison.

Le fabricant de jeu suédois a subi une opération à la hanche gauche le 17 juin dernier, tandis que l’ailier canadien a été opéré en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur, le 24 mai.

L’équipe de la capitale américaine devra ainsi se satisfaire de petites victoires dans leur cas pour le moment.

«C’était excitant de les voir patiner, a dit mercredi l’entraîneur-chef Peter Laviolette, dont les propos ont été repris par le site NHL.com. Ils en sont à leurs premiers pas dans leur remise en forme. Vous n’allez pas les voir en uniforme demain. C’est le tout début, mais c’était bien de les voir sur la glace.

«Je suis sûr qu’ils étaient excités de sauter sur la patinoire et de manier la rondelle. Ça me remplit de joie de savoir qu’ils continuent de se rapprocher d’un retour au jeu.»

Des absences remarquées

La perte de deux membres du top 6 et, de surcroît, de deux meneurs a affecté les Capitals (4-3-0), mais ils ont gardé la tête hors de l’eau. En leur absence, les attaquants Dylan Strome et Conor Sheary ont hérité de rôles au sein des deux premières unités. La formation de Washington est parvenue à se maintenir dans le top 10 du circuit en ce qui a trait à la moyenne de buts par match (3,57) et à l’efficacité du jeu de puissance (25 %).

Les membres des «Caps» attendent toutefois impatiemment le retour de Wilson et Backstrom, qui ont tous deux soulevé la coupe Stanley avec l’équipe en 2018.

«Nick [Backstrom] m’a dit à l’arrêt d’autobus scolaire de nos enfants, ce matin [mercredi], qu’il allait sauter sur la glace pour la première fois. Donc, j’étais super excité de venir à l’aréna et de le voir patiner, a glissé l’attaquant T.J. Oshie. Évidemment, il faisait déjà d’incroyables passes soulevées comme si de rien n’était, même s’il n’a pas patiné en cinq ou six mois.»

Le pivot suédois a connu une baisse de régime offensivement en 2021-2022, amassant 31 points en 47 matchs. Il a élevé son jeu d’un cran en séries éliminatoires, mais ses prouesses n’ont pas empêché les siens de se faire éliminer en six parties par les Panthers de la Floride au premier tour. Il a révélé au terme du parcours des Capitals qu’il n’était pas au sommet de sa forme et qu’il pensait avoir recours à une opération.

Wilson n’a pas eu la même chance, lui qui s’est blessé au premier duel éliminatoire du printemps. Il venait de connaître sa campagne la plus fructueuse en carrière en inscrivant 24 buts et 52 points en 78 rencontres.

«Je sais qu’ils sont heureux de retourner sur la patinoire, a conclu Oshie. C’est un pas dans la bonne direction pour l’organisation au complet. Je suis proche d’eux et je sais que c’est une étape franchie dans leur rétablissement.»