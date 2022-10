Un exploit incroyable à la portée des Astros

Depuis 1976, une seule équipe du baseball majeur a remporté la Série mondiale en demeurant invaincue en éliminatoires. Les Astros de Houston montrent justement une fiche de 7-0 depuis le début du bal automnal, et pourraient réaliser cet exploit hors du commun.

Au mois d’octobre, les troupiers de Dusty Baker ont blanchi en trois matchs les Mariners de Seattle avant de réserver le même traitement aux Yankees de New York, en quatre rencontres. Ils ont même réalisé deux jeux blancs pendant cette séquence.

Il y a 46 ans, ce sont les Reds de Cincinnati qui avaient réussi ce fait d’armes. Le format du calendrier éliminatoire était un peu différent puisque l’équipe de l’Ohio n’avait dû remporter que deux séries pour être sacrée championne une deuxième année de suite.

«C’est fou que nous soyons à 7-0. Si nous pouvions le faire, ce serait incroyable, a assuré le voltigeur Chas McCormick au site MLB.com, jeudi. C’est assez difficile de penser à rester invaincus pendant toute la Série mondiale parce que je tente de rester dans l’instant présent le plus possible. Évidemment, c’est un objectif génial et je crois que nous pourrions y parvenir.»

Il est évidemment trop tôt pour crier victoire, puisque le duel face aux dangereux Phillies de Philadelphie risque d’être serré. Les Astros ne veulent surtout pas finir comme les Rockies du Colorado (2007) et les Royals de Kansas City (2014), qui avaient gagné tous leurs matchs avant d’échapper la Série mondiale.

Pas un parcours facile

Questionné à ce propos par le site du baseball majeur, le receveur Martin Maldonado a rappelé que les Astros étaient passés par toutes sortes d’épreuves au cours des dernières semaines.

«C’est super difficile, a-t-il dit de la séquence victorieuse. Nous avons grincé des dents pendant quelques matchs, [dont un de] 18 manches et la dernière rencontre à New York. Ça n’a pas été facile. Nous devons garder cela simple et essayer d’aller sur le terrain et y aller un lancer à la fois.»

«Peu importe la façon dont vous gagnez, c’est toujours spécial. Je ne pense pas à l’invincibilité. Le but premier est de gagner», a-t-il glissé pour conclure.

Vendredi soir, pour le match numéro 1, Justin Verlander sera le partant des Astros. Il ne deviendra que le deuxième lanceur à effectuer un départ en Série mondiale dans trois décennies différentes, après Roger Clemens. Le droitier de 39 ans est toutefois en quête d’une première victoire, après sept matchs infructueux en grande finale.

Aaron Nola sera son opposant du côté des Phillies. Le joueur de 29 ans a montré une fiche de 2-1 pendant ce bal printanier, subissant son unique revers contre les Padres de San Diego en finale de la Ligue nationale.