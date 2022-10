PGA: des conditions favorables aux Bermudes

Les golfeurs de la PGA semblent apprécier les conditions du club de golf Port Royal, à Southampton, dans les Bermudes, puisque 109 des 132 joueurs en lice au Championnat Butterfield ont remis une carte sous la normale de 71 lors de la première ronde, jeudi.

Mais personne n’a mieux fait que l’Américain Austin Smotherman et l’Australien Harrison Endycott, qui ont chacun cogné la balle à 62 (-9) reprises. Le premier a réussi un sans-faute de neuf oiselets, tandis que le second a calé deux aigles, sept oiselets et deux bogueys pour y arriver.

Les deux hommes auront toutefois fort à faire dans les prochains jours s’ils souhaitent préserver cette position favorable, puisque cinq golfeurs partagent le troisième rang, un coup derrière eux. Huit autres participants sont à égalité au huitième rang, à deux coups du sommet.

Parmi les trois Canadiens en action aux Bermudes, Nick Taylor a eu la meilleure première ronde. Le représentant de l’unifolié n’a pas commis un seul faux pas, en plus de caler cinq oiselets, pour un pointage de 66 (-5). Il est ainsi à quatre coups des meneurs et repose à égalité en 29e place après 18 trous.

David Hearn, lui, est 25 rangs derrière, en 54e position, mais il accuse un seul coup de retard sur son compatriote. Il a très bien amorcé sa journée, avec cinq oiselets sur les 14 premiers trous, mais il a légèrement trébuché, avec un oiselet et deux bogueys pour compléter son parcours.

Finalement, Michael Gligic a été en mesure de s’immiscer parmi les nombreux golfeurs ayant retranché au moins un coup à la normale, lui qui a réussi un maigre oiselet durant sa journée. Il pointe ainsi en 96e place.

Le seul golfeur ayant éprouvé de réels ennuis durant la première ronde est le natif des Bermudes Kim Swan. Aujourd’hui âgé de 65 ans, l’ancien professionnel a remis une vilaine carte de 89 (+18).