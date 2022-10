Marino évince Fernandez à Tampico

La Canadienne Rebecca Marino a servi une véritable leçon de tennis à sa compatriote Leylah Annie Fernandez, jeudi au tournoi de Tampico, au Mexique, en la défaisant en deux manches identiques de 6-3.

L’aînée, 72e raquette de la WTA et huitième favorite, a eu besoin d’un peu plus d’une heure de jeu pour montrer la porte de sortie à la 40e joueuse mondiale et troisième tête de série.

Marino a rapidement démontré à la Québécoise qu’elle serait à prendre au sérieux, enlevant les trois premiers jeux du match, dont deux en la brisant. Marino a complété le set de la même manière qu’elle l’a amorcé, avec un bris, elle qui en a finalement réussi quatre en première manche seulement. Elle a aussi vu Fernandez lui ravir son propre service une fois.

La deuxième manche a été moins rocambolesque, alors que Marino a obtenu le seul bris de service, en route vers le carré d’as.

Marino a connu tout un match en retour de service, elle qui a remporté la moitié des 36 échanges après que Fernandez ait mis sa première balle entre les lignes, profitant aussi de la moitié de ses 10 balles de bris.

Au service, la gagnante a enlevé les honneurs de 21 des 29 échanges en situation de première balle et a sauvé la moitié des balles de bris offertes à sa rivale.

En demi-finale, Marino aura un autre défi de taille en Magda Linette, 55e joueuse mondiale et cinquième favorite. Les deux femmes s’étaient d’ailleurs affrontées plus tôt en 2022, au mois de septembre, en Inde. Linette l’avait emporté en deux manches de 7-6(10) et 6-3.