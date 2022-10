Le balado «Femme d’Hockey» est de retour pour une quatrième saison. On commence en force avec Maxime Comtois.

Le numéro 44 des Ducks d’Anaheim a notamment parlé de son grand amour pour le hockey féminin au cours de cette longue entrevue avec l’animatrice Isabelle Ethier. Comtois s’est montré particulièrement élogieux envers Marie-Philip Poulin et Hilary Knight, deux des plus grandes ambassadrices de ce sport.

«Quand j’ai eu la chance de jouer avec Marie-Philip et Hilary, la chose qui m’a sauté aux yeux, c’est que les deux ont pas mal plus de "skills" que moi, a-t-il lancé. C’est le fun de les voir jouer. Les gens seraient surpris du talent des joueuses. Chaque fois que j’ai la chance de regarder un match, je le fais. Lorsqu’elles sont venues jouer à Anaheim il y a deux ans, j’étais descendu de San Diego juste pour venir les voir. C’était assez spécial.»

Comme bien d’autres, Comtois regrette le criant manque de visibilité du hockey féminin. Il est cependant ravi de constater une progression.

«Poulin et Knight portent le hockey féminin sur leurs épaules. En espérant que ça s’agrandisse et qu’on en voit plus. C’est plate à dire, mais comme ça dans tous les sports féminins. Plus on va en voir à la télévision, plus on va vouloir en voir encore.

«Quand j’ai commencé à regarder le hockey féminin, ça m’a surpris de voir la manière dont les filles se comportent sur la glace. C’est une game complètement différente. La plus grande différence, c’est que les gars sont plus gros et physiques.»

Un karatéka fou du chocolat!

Comtois salue l’implantation d’une équipe d’expansion de la Premier Hockey Federation (PHF) à Montréal, la Force, qui fera ses débuts le 5 novembre. Soulignons que TVA Sports diffusera tous les matchs de la Force.

«L’arrivée de la Force de Montréal, c’est bon pour la ville et pour le hockey féminin. En espérant qu’il y ait autre chose dans les prochaines années. Le hockey féminin devient de plus en plus gros, mais ce n’est pas encore au même niveau que les hommes. Ça va prendre encore du temps. Pour y arriver, il faut continuer d’en parler.»

Comtois suit d’ailleurs de près la carrière de Poulin. «Je la suis depuis qu’elle a 18 ans. On se texte même de temps en temps.»

L’attaquant québécois des Ducks a également révélé dans cette entrevue être détenteur d’une ceinture noire en karaté et un mangeur insatiable de chocolat.

Il y parle aussi d’une conversation marquante avec l’ancien joueur Ryan Smyth, qui lui a fait «comprendre bien des choses par rapport au rôle de chaque joueur dans une équipe» et lui a fait «changer de perspective sur la "game" et comment gérer certaines situations».

Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (01:56)

Retour sur certains moments reliés au hockey :

C’est quoi ta chanson de hockey?

Quelle est ta plus grande fierté ?

Est-ce qu’il y a une leçon que le Maxime d’aujourd’hui voudrait dire au Maxime de 15 ans?

Comment qualifies-tu l’accompagnement que vous avez au niveau junior en ce qui concerne l’intimidation?

Quel est le meilleur aréna pour jouer?

On veut savoir ton moment cocasse qui t’a marqué.

Qu’est-ce qui nourrit ta passion pour le hockey?

Tirs de barrage (11:44)

Segment du balado où Isabelle pose plusieurs questions à son invité :

Sucré ou salé?

Baseball ou karaté?

Matin ou soir?

Bateau ou moto?

Condo ou maison?

Coupe Stanley ou médaille olympique?

Place aux femmes (13:14)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Quel est l’avenir du hockey féminin? Que peut-on faire pour aider à le faire progresser?

Quelle femme de hockey t’inspire?

La passe sur la palette (18:49)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (23:28)

Nouveau segment où Isabelle demande à son invité de nous raconter une anecdote.

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.