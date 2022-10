LNH : des canards plutôt boiteux

Au nombre des équipes qui espèrent garder bien loin de leur mémoire un affreux début de saison, il y a les Ducks d’Anaheim qui comptent seulement une victoire en sept rencontres.

Vaincue 4 à 2 par le Lightning de Tampa Bay, mercredi, la formation californienne revendique trois points et l’avant-dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. Les statistiques collectives du club témoignent de ses ennuis : il présente la deuxième pire moyenne de buts marqués par match (2,29), tandis qu’en défense, ce n’est guère mieux. En vertu d’une moyenne de 4,43, les Ducks sont les troisièmes plus généreux du circuit Bettman. L’infériorité numérique a accompli le travail 65,5 % du temps.

Devant le filet, le pauvre John Gibson aimerait bien effacer ses chiffres, notamment sa moyenne de 4,26 et son taux d’efficacité de ,893. Néanmoins, il lui faudra peu d’aide pour se relever.

«Il y a beaucoup de similitudes dans ces rencontres, a admis au site de l’organisation le vétéran Adam Henrique avant le dernier échec des siens. Nous écopons de quatre ou cinq punitions par soirée et on concède 40 tirs. Certaines séquences ont été meilleures, mais dans cette ligue, ce n’est pas suffisant.»

Aussi, Anaheim peine à entamer adéquatement ses parties. La troupe de l’entraîneur-chef Dallas Eakins a enfilé l’aiguille au premier tiers dans trois matchs.

«Sur la séquence initiale de l’affrontement, nous avons écopé d’une pénalité ne permettant aucunement de sauver un but, a déploré l’instructeur à propos de la défaite de 5 à 1 aux mains des Red Wings de Detroit, dimanche. La seule fois que vous voulez une punition, c’est pour empêcher un but de l’adversaire. Cependant, on s’est placé dans le trouble sur-le-champ et nos spécialistes de l’infériorité numérique n’ont pas été assez bons.»

Comtois bien tranquille

À l’image d’autres coéquipiers, le Québécois Maxime Comtois en arrache, ayant inscrit un filet en tout. Hormis Trevor Zegras et Troy Terry (quatre buts chacun), ainsi que Frank Vatrano (trois), le groupe de joueurs des Ducks est peu vorace offensivement. Comtois, Isac Lundestrom, Jakob Silfverberg, Max Jones, Derek Grant et Pavol Regenda ont totalisé ensemble quatre filets cette saison.

Cette anémie offensive a incité Eakins à brasser ses cartes avant le duel face au Lightning. Ainsi, Silfverberg a été muté au quatrième trio en compagnie de Derek Grant et d’Henrique, qui se trouvait précédemment sur la première ligne.

«Nous avons encore bougé des pièces, il y a un processus en cours en ce qui a trait à nos combinaisons. On tente toujours de trouver la bonne chimie, que ce soit un trio ou des duos à l’avant qui iraient bien ensemble», a affirmé Eakins au quotidien «The Orange County Register».

Les Ducks renoueront avec l’action en visitant les Golden Knights de Vegas, vendredi.