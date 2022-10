Leylah Fernandez, l’une des athlètes féminines les plus riches de la planète

Une finale aux Internationaux des États-Unis, ça ne change pas le monde, sauf que... la présence de Leylah Fernandez dans le match ultime du tournoi, l’an dernier, a contribué à faire de la Québécoise la 10e athlète féminine la mieux payée de la planète.

Selon un palmarès dressé par le média spécialisé Sportico, la joueuse de 20 ans a touché 6,4 millions $US (8,6 millions $ canadiens) entre mai 2021 et mai 2022.

De cette somme, 4,5 millions $US (environ 6 millions $) proviennent de commanditaires. Sportico en répertorie 10 et la plupart se sont associés à la 40e joueuse mondiale après sa finale à Flushing Meadows.

Dans le lot, on trouve la compagnie de vêtements de sport canadienne Lululemon, la banque américaine Morgan Stanley et la compagnie de boissons sportives Gatorade. Récemment, la joueuse originaire de Laval a noué un partenariat avec les Avocats du Mexique.

Le montant restant de 1,9 million $US provient de ses gains en tournoi et principalement de ceux obtenus à New York l’an passé. La bourse de la finaliste était de 1,25 million $US.

Osaka et Williams dominent

Si Leylah Fernandez a rapidement fait fortune avec son tennis, elle demeure tout de même bien loin des deux athlètes les mieux payées de ce palmarès: la Japonaise Naomi Osaka (53,2 millions $US, dont 52 millions $ obtenus hors des terrains) et l’Américaine Serena Williams (35,3 millions $US, dont 35 millions $ en commandites).

Les athlètes féminines les plus riches au monde

1- Naomi Osaka, tennis, 53,2 millions $US

2 - Serena Williams, tennis, 35,3 millions $US

3 - Emma Raducanu, tennis, 26,2 millions $US

4 - Eileen Gu, ski acrobatique, 23,1 millions $US

5 - Simone Biles, gymnastique, 9 millions $US

6 - Jin Young Ko, golf, 8,9 millions $US

7 - Iga Swiatek, tennis, 8,3 millions $US

8 - Coco Gauff, tennis, 7,7 millions $US

9 - Ashleigh Barty, tennis, 7,6 millions $US

10 - Leylah Fernandez, tennis, 6,4 millions $US

Source: Sportico – sommes empochées entre mai 2021 et mai 2022